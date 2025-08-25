Istana Jelaskan soal Beberapa Menteri Baru Jabat Langsung Diberi Tanda Jasa

Headline
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tanda kehormatan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah anggota kabinet bukanlah penghargaan untuk seluruh menteri. Menurutnya, penghormatan itu diberikan hanya kepada mereka yang sudah menunjukkan prestasi nyata selama 10 bulan bekerja.
"Anggota-anggota kabinet sebenarnya baru 10 bulanan kerja, tapi tadi kan Saudara perhatikan hanya beberapa yang diberikan penghormatan oleh Bapak Presiden," ujar Pras, sapaan akrabnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.
Ia menjelaskan, Presiden menilai ada sejumlah menteri yang sudah menorehkan pencapaian luar biasa dalam waktu singkat. Sehingga layak menerima tanda kehormatan.
"Kalau bicara soal jabatan di kabinet, itu diukur oleh Bapak Presiden. Beberapa anggota kabinet meskipun baru 10 bulan, tapi dianggap sudah mencapai prestasi luar biasa," jelas Pras.
Sebagai contoh, Pras menyinggung sektor pangan. Ia menyebut Menko Pangan Zukifli Hasan dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebagai dua sosok yang dinilai berkontribusi besar sehingga mendapat penghormatan.
"Jadi memang bukan karena ini mewakili kabinet, tidak. Tapi karena prestasi yang sudah dihasilkan selama 10 bulan," tandasnya.
Adapun beberapa menteri Kabinet Merah Putih yang dapat penghargaan, antara lain
1. Menko Pangan Zulkifli Hasan dianugerahi Bintang Republik Indonesia Utama
2. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dianugerahi Bintang Mahaputera Adipurna
3. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dianugerahi Bintang Mahaputera Adipurna
5. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dianugerahi Bintang Mahaputera Adipurna
6. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dianugerahi Bintang Mahaputera Adipurna
7. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dianugerahi Bintang Mahaputera Utama
8. Menteri Luar Negeri Sugiono dianugerahi Bintang Mahaputera Utama
9. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dianugerahi Bintang Mahaputera Utama
10. Menteri Kebudayaan Fadli Zon dianugerahi Bintang Mahaputera Utama
11. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dianugerahi Bintang Mahaputera Utama
12. Menteri Komunikasi dan Digital
Meutya Hafid dianugerahi Bintang Mahaputera Utama
11. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dianugerahi Bintang Mahaputera Utama.
