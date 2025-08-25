Daftar Lengkap Penerima Tanda Kehormatan Presiden Prabowo: Tokoh-tokoh Berjasa Dapat Penghargaan

Presiden Prabowo Subianto(tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada berbagai tokoh sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Penerima penghargaan meliputi pimpinan lembaga negara, anggota Kabinet Merah Putih, anggota dan pensiunan TNI-Polri, tokoh masyarakat, dan seniman.

Upacara penganugerahan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8) dan dihadiri langsung oleh sebagian besar penerima. Bagi mereka yang telah wafat, penghargaan diterima oleh ahli waris.

Dalam Keputusan Presiden yang dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden, disebutkan bahwa tanda kehormatan diberikan kepada individu-individu yang telah berjasa luar biasa, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang.

Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi para penerima tanda kehormatan.

Berikut daftar penerima tanda kehormatan dari Presiden Prabowo:

BINTANG REPUBLIK INDONESIA UTAMA

1. Puan Maharani

2. Ahmad Muzani

3. Sultan Najamuddin

4. Sufmi Dasco Ahmad

5. Zulkifli Hasan

6. Jenderal TNI (Purn) Wiranto

7. Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar

8. Jenderal TNI (Purn) A.M. Hendropriyono

9. Almarhum Letjen TNI (Purn) Moerdiono

10. Almarhum Jenderal Pol (Purn) Hoegeng Imam Santoso

11. Almarhumah Rachmawati Soekarnoputri

12. Almarhum Letjen TNI (Purn) Abdul Rachman Ramly

13. Almarhum Aloysius Benedictus Mboi

14. Almarhum Muhammad Noer

BINTANG MAHAPUTERA ADIPURNA

1. Abdul Muhaimin Iskandar

2. Bahlil Lahadalia

3. Saifullah Yusuf

4. Andi Amran Sulaiman

5. Raden Muhammad Marty Natalegawa

6. Retno Lestari Priansari Marsudi

7. Juwono Sudarsono

8. Noer Hassan Wirajuda

9. Almarhum Baharuddin Lopa

10. Almarhum Ida Cokorda Pemecutan

11. Almarhum Letjen TNI (Purn) Dading Kalbuadi

12. Purnomo Yusgiantoro

13. Letjen TNI (Purn) Tarub

BINTANG MAHAPUTERA ADIPRADANA

1. Suhartoyo

2. Letjen TNI (Purn) Herman Bernhard Leopold Mantiri

3. Dino Patti Djalal

4. Almarhum Bismar Siregar

5. Almarhum Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo

6. Burhanuddin Abdullah

7. Terawan Agus Putranto

BINTANG MAHAPUTERA UTAMA

1. Hashim Djojohadikusumo

2. Agus Harimurti Yudhoyono

3. Sugiono

4. Abdul Mu’ti

5. Fadli Zon

6. Andi Syamsuddin Arsyad

7. Almarhum Suhardi

8. Siti Hardjanti Wismoyo

9. Prasetyo Hadi

10. Meutya Hafid

11. Teddy Indra Wijaya

12. Muhammad Yusuf Ateh

13. Ivan Yustiavandana

14. Dadan Hindayana

15. Perry Warjiyo

16. Miftachul Akhyar

17. Haedar Nashir

18. Sigit Puji Santosa

19. Mayjen TNI (Purn) Syamsudin

20. Johanes Gluba Gebze

21. Herlina Christine Natalia Hakim

22. Francisco Xavier Lopez da Cruz

23. Almarhum Prof. Fahmi Idris

24. Almarhum Letjen TNI (Purn) F.X. Sudjasmin

25. Almarhum Letjen TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto

26. Almarhum K.H. Yusuf Hasyim

27. Almarhum K.H. Maimoen Zubair

28. Almarhum K.H. Abdullah Abbas

29. Almarhum Letjen TNI (Purn) Rais Abin

30. Almarhum Jose Fernando Osorio Soares

31. Almarhum Abilio Jose Osorio Soares

32. Almarhum Arnaldo dos Reis Araujo

33. Almarhum AKBP (Purn) H. Soekitman

34. Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim

BINTANG MAHAPUTERA PRATAMA

1. Yusuf AR

2. Maher Al Gadri

3. Juri Ardiantoro

4. Sudaryono

5. Angga Raka Prabowo

6. K.H. Anwar Iskandar

7. Almarhum Soepriyatno

8. Angky Retno Yudianti

9. Widjono Hardjanto

10. Almarhum H. Abidin

11. K.H. Abdul Ghofur

12. Simon Aloysius Mantiri

13. Abdussamad Sulaiman HB (H. Sulaiman)

14. Abdul Rasyid

15. Nanik Sudaryati Deyang

BINTANG MAHAPUTERA NARARYA

1. Amzulian Rifai

2. Isma Yatun

3. Lydia Silvanna Djaman

4. Teddy Sutadi Kardin

5. Taufiq Ismail

6. Almarhum Cornel Simanjuntak

7. K.H. Asep Saifuddin Chalim

8. Almarhum Benyamin Sueb

9. Almarhumah Titiek Puspa

BINTANG JASA UTAMA

1. Teungku Nyak Sandang bin Lamudin

2. Carina Citra Dewi

BINTANG JASA NARARYA

1. Seto Mulyadi

2. Senny Marbun

3. Almarhum Atmakusumah Astraatmadja

BINTANG KEMANUSIAAN

1. Abdul Muis

2. Aipda Muhammad Irvan

BINTANG BUDAYA PARAMADHARMA

1. Ja’un S. Mihardja

2. Slamet Rahardjo Djarot T

3. Waldjinah

4. I Nyoman Nuarta

5. Almarhum Letkol Caj Tituler Muhammad Idris Sardi

6. Almarhum Mochtar Lubis

7. Sukmono Hadi

8. Almarhum Soedjarwoto Soemarsono (Gombloh)

BINTANG SAKTI

1. Francisco Deodato Osorio Soares

2. Vidal Domingos Doutel Sarmento

3. Agostinho Boavida Ximenes Sera Malic

4. Joao Angelo de Sousa Mota

5. Almarhum Willie Firdaus

6. Almarhum Martinho Fernandes

7. Almarhum Alfonso Henrique Pinto

8. Almarhum Juliao Fraga

9. Almarhum Claudio Vieira

10. Almarhum Roberto Li

11. Almarhum Jose Da Conceicao

12. Almarhum Edmundo da Silva

13. Joao da Silva Tavares

14. Almarhum Hein Mantundoy

15. Aries Marsudiyanto

