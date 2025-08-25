Prabowo Lantik Enam Dubes, Termasuk Amerika Serikat yang Lama Kosong

Presiden Prabowo Subianto.(Biro Pers Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto melantik enam orang sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dan dua orang wakil tetap RI. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).

"Demi Allah syaa bersumpah bahwa saya untuk diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh akan setia kepada UUD RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan UU dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah pusat dan memenuhi dengan setia segala kewajiban-kewajiban lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh," sumpah para duta besar yang dilantik dihadapan presiden.

Adapun orang-orang yang dilantik yakni, Toferry Primada Soetikno sebagai Duta Besar RI untuk Meksiko; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman periode 2014-2015 Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.

Lalu Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto sebagai Duta Besar RI untuk Brasil; Duta Besar RI untuk Kanada 2019-2025 Abdul Kadir Jailani sebagai Duta Besar RI untuk Jerman.

Kemudian Judha Nugraha sebagai Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab; Imam As'ari sebagai Duta Besar RI untuk Ekuador; Umar Hadi sebagai Wakil Tetap RI di New York; dan Sidharta Suryodipuro sebagai Wakil Tetap RI di Jenewa.