Prabowo Lantik Enam Dubes, Termasuk Amerika Serikat yang Lama Kosong

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PRESIDEN Prabowo Subianto melantik enam orang sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dan dua orang wakil tetap RI. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).
"Demi Allah syaa bersumpah bahwa saya untuk diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh akan setia kepada UUD RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan UU dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah pusat dan memenuhi dengan setia segala kewajiban-kewajiban lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh," sumpah para duta besar yang dilantik dihadapan presiden.
Adapun orang-orang yang dilantik yakni, Toferry Primada Soetikno sebagai Duta Besar RI untuk Meksiko; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman periode 2014-2015 Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.
Lalu Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto sebagai Duta Besar RI untuk Brasil; Duta Besar RI untuk Kanada 2019-2025 Abdul Kadir Jailani sebagai Duta Besar RI untuk Jerman.
Kemudian Judha Nugraha sebagai Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab; Imam As'ari sebagai Duta Besar RI untuk Ekuador; Umar Hadi sebagai Wakil Tetap RI di New York; dan Sidharta Suryodipuro sebagai Wakil Tetap RI di Jenewa. (H-4)
Presiden Prabowo anugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada ratusan tokoh, termasuk Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, hingga AHY.
Padahal, kata dia, penindakan hukum yang dilakukan KPK penting untuk memperbaiki instansi yang sebelumnya dipimpin Noel.
Teddy menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan.
Adapun 100 Sekolah Rakyat sudah beroperasi dan bulan depan ditargetkan 165 Sekolah Rakyat dapat direalisasikan.
Hibnu Nugroho menyayangkan banyaknya terpidana kasus korupsi yang menerima remisi pada momentum HUT Ke-80 RI.
Presiden Prabowo menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada tokoh Board Prasasti di Istana Negar
Presiden menilai ada sejumlah menteri yang sudah menorehkan pencapaian luar biasa dalam waktu singkat. Sehingga layak menerima tanda kehormatan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan tanda jasa dan kehormatan kepada 141 tokoh nasional. Itu diberikan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 kemerdekaan Indonesia.
Presiden Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan kepada berbagai tokoh sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Berikut daftar lengkapnya
Andi Syamsuddin Arsyad, yang lebih dikenal dengan nama Haji Isam, menerima gelar Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI, Prabowo Subianto
PRESIDEN Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).
