Headline
KPK Didorong Usut Aktor Lama

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

NGG Tegaskan Komitmen Dukung Program Pemerintahan Prabowo

Basuki Eka Purnama
23/8/2025 21:16
NGG Tegaskan Komitmen Dukung Program Pemerintahan Prabowo
Presiden NGG Puguh Pamungkas saat memberikan sambutan diacara pembukaan Milad ke 5 NGG(MI/HO)

NUSANTARA Gilang Gemilang (NGG) memaknai Milad ke-5 tahun mereka dengan menggelar seminar dan parade coaching dengan tajuk UMKM Berdaya meningkatkan kualitas produk negeri dan membangun pasar mandiri.

Event bergengsi yang diselenggarakan di STIS Husnul Khotimah Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Sabtu (23/8) ini dihadiri oleh 1.000 peserta lebih dan puluhan G-Coach dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden NGG Puguh Pamungkas menyampaikan bahwa menjadi komitmen NGG sejak berdirinya 5 tahun yang lalu untuk turut serta memberikan kontribusi dalam melahirkan generasi berdaya untuk Indonesia gemilang.

Baca juga : Utang 67 Ribu Pengusaha UMKM Diputihkan

"Kami sudah tersebar di 22 Provinsi di seluruh Indonesia. Kami yang lahir dari para alumni grounded business coaching atau G-Coach terus berupaya untuk menebar kontribusi dalam menaik kelaskan kelas ekonomi bangsa dengam menjadikan UMKM terus memiliki kapasitas, kompetensi dan daya saing," ujar Puguh dalam sambutanya.

Selain itu, Puguh juga menyinggung bahwa hadirnya NGG di Indonesia menjadi peran komplementasi dalam menguatkan program-program pemerintah dalam upaya menghadirkan kedaualatan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Acara milad yang dibuka oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar tersebut juga dihadiri oleh jajaran forkopimda Kuningan Dandim 0615 Kuningan ,Kapolres Kuningan, DPRD Kuningan, akademisi, pejabat dilikungan Pemkab Kuningan dan pegiat UMKM.

Hadir juga sebagai narasumber seminar Coach Fahmi, Coach Armala, Owner Hisana Fried Chicken Tatang, owner Arunika group Rohmat Adrian, Coach Rizky Mahendra, Coach Fridaus Usman, Coach Abi Darwis, Coach Yusman Dawolo, Coach Gunawan Saputro, Coach Iwan Susanto, dan puluhan G-Coach lainnya. (Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved