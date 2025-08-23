NGG Tegaskan Komitmen Dukung Program Pemerintahan Prabowo

Headline
NUSANTARA Gilang Gemilang (NGG) memaknai Milad ke-5 tahun mereka dengan menggelar seminar dan parade coaching dengan tajuk UMKM Berdaya meningkatkan kualitas produk negeri dan membangun pasar mandiri.
Event bergengsi yang diselenggarakan di STIS Husnul Khotimah Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Sabtu (23/8) ini dihadiri oleh 1.000 peserta lebih dan puluhan G-Coach dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Presiden NGG Puguh Pamungkas menyampaikan bahwa menjadi komitmen NGG sejak berdirinya 5 tahun yang lalu untuk turut serta memberikan kontribusi dalam melahirkan generasi berdaya untuk Indonesia gemilang.
"Kami sudah tersebar di 22 Provinsi di seluruh Indonesia. Kami yang lahir dari para alumni grounded business coaching atau G-Coach terus berupaya untuk menebar kontribusi dalam menaik kelaskan kelas ekonomi bangsa dengam menjadikan UMKM terus memiliki kapasitas, kompetensi dan daya saing," ujar Puguh dalam sambutanya.
Selain itu, Puguh juga menyinggung bahwa hadirnya NGG di Indonesia menjadi peran komplementasi dalam menguatkan program-program pemerintah dalam upaya menghadirkan kedaualatan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Acara milad yang dibuka oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar tersebut juga dihadiri oleh jajaran forkopimda Kuningan Dandim 0615 Kuningan ,Kapolres Kuningan, DPRD Kuningan, akademisi, pejabat dilikungan Pemkab Kuningan dan pegiat UMKM.
Hadir juga sebagai narasumber seminar Coach Fahmi, Coach Armala, Owner Hisana Fried Chicken Tatang, owner Arunika group Rohmat Adrian, Coach Rizky Mahendra, Coach Fridaus Usman, Coach Abi Darwis, Coach Yusman Dawolo, Coach Gunawan Saputro, Coach Iwan Susanto, dan puluhan G-Coach lainnya. (Z-1)
