Prabowo: Lulusan Sekolah Rakyat harus Bisa Angkat Keluarga dari Kemiskinan

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar bagi masyarakat untuk bangkit dari jurang kemiskinan. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/8).
Prabowo menekankan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan. Ia mengingatkan para guru dan kepala sekolah agar mempersiapkan generasi muda yang kelak mampu mengangkat derajat keluarganya.
“Sekolah Rakyat menyiapkan generasi untuk memutus rantai kemiskinan. Nanti mereka akan kembali dan mereka yang angkat orangtua mereka keluar dari kemiskinan,” kata Prabowo.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa yang menginginkan kemerdekaan sejati tidak hanya dari penjajahan, tetapi juga dari kemiskina. Pendidikan, lanjutnya, menjadi jalan utama untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hasil kekayaan bangsa.
Prabowo menegaskan, pemerintah telah bekerja keras menghadirkan Sekolah Rakyat dalam waktu singkat. Hingga Juli lalu, tercatat 100 Sekolah Rakyat sudah beroperasi.
“Hari ini kita sudah 100 Sekolah Rakyat yang berdiri dan beroperasi. Bulan September akan tambah 65 sekolah lagi. Tahun depan, insya Allah 200 sekolah,” jelas Prabowo. (P-4)
