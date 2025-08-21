Ada Efek Keberlanjutan Kepemimpinan Jokowi di Kepuasan Publik terhadap Presiden Prabowo 78 Persen?

Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.(Antara)

TINGKAT kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 78%. Temuan ini berdasarkan hasil survei Indonesian Social Survey (ISS).

"Tingkat kepuasan pemerintah itu sekarang di angka yang cukup tinggi Bisa dibilang tinggi lah ya, 78% merasa puas dengan kinerja pemerintah," ujar Direktur Eksekutif ISS, Whinda Yustisia, dalam konferensi pers bertajuk 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Bagaimana Kualitas Hidup Saat Ini, di Jakarta Pusat, Kamis (21/8).

Whinda menegaskan, tingginya tingkat kepuasan tidak sepenuhnya karena program pemerintah telah terealisasi secara menyeluruh. Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.

“Prabowo dianggap mampu memberi harapan bahwa Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik. Itu yang membuat masyarakat puas,” tambah Whinda.

Namun, Whinda tidak menampik adanya efek dari kepemimpinan sebelumnya, yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Jokowi dinilai ikut mendongkrak tingkat kepuasan publik melalui sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Kalau kita bandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, di awal kepemimpinan biasanya kepuasan publik di angka 50-60%. Prabowo langsung di 78% karena ada faktor warisan dari kepemimpinan Jokowi,” jelas Whinda.

Survei ISS dilakukan terhadap 2.200 responden di 38 provinsi pada Juli 2025. Survei dilakukan dengan menggunakan multiple stage random sampling, confidence interval 95%; MoE: 2.5%. (Bob/P-3)