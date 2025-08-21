Ada Efek Keberlanjutan Kepemimpinan Jokowi di Kepuasan Publik terhadap Presiden Prabowo 78 Persen?

Headline
TINGKAT kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 78%. Temuan ini berdasarkan hasil survei Indonesian Social Survey (ISS).
"Tingkat kepuasan pemerintah itu sekarang di angka yang cukup tinggi Bisa dibilang tinggi lah ya, 78% merasa puas dengan kinerja pemerintah," ujar Direktur Eksekutif ISS, Whinda Yustisia, dalam konferensi pers bertajuk 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Bagaimana Kualitas Hidup Saat Ini, di Jakarta Pusat, Kamis (21/8).
Whinda menegaskan, tingginya tingkat kepuasan tidak sepenuhnya karena program pemerintah telah terealisasi secara menyeluruh. Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.
“Prabowo dianggap mampu memberi harapan bahwa Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik. Itu yang membuat masyarakat puas,” tambah Whinda.
Namun, Whinda tidak menampik adanya efek dari kepemimpinan sebelumnya, yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Jokowi dinilai ikut mendongkrak tingkat kepuasan publik melalui sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau kita bandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, di awal kepemimpinan biasanya kepuasan publik di angka 50-60%. Prabowo langsung di 78% karena ada faktor warisan dari kepemimpinan Jokowi,” jelas Whinda.
Survei ISS dilakukan terhadap 2.200 responden di 38 provinsi pada Juli 2025. Survei dilakukan dengan menggunakan multiple stage random sampling, confidence interval 95%; MoE: 2.5%. (Bob/P-3)
Presiden Prabowo menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada tokoh Board Prasasti di Istana Negar
Presiden menilai ada sejumlah menteri yang sudah menorehkan pencapaian luar biasa dalam waktu singkat. Sehingga layak menerima tanda kehormatan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan tanda jasa dan kehormatan kepada 141 tokoh nasional. Itu diberikan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 kemerdekaan Indonesia.
Presiden Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan kepada berbagai tokoh sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Berikut daftar lengkapnya
Andi Syamsuddin Arsyad, yang lebih dikenal dengan nama Haji Isam, menerima gelar Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI, Prabowo Subianto
PRESIDEN Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
