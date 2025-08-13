Istana Harapkan Kehadiran Megawati, SBY, dan Jokowi di Upacara HUT ke-80 RI

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap tamu undangan untuk menghadiri upacara kemerdekaan akan hadir. Itu terutama bagi para presiden-presiden yang menjabat sebelum Presiden Prabowo Subianto.
"Insya Allah. Kita berharap beliau-beliau, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi berkenan untuk hadir," kata dia kepada pewarta, Rabu (13/8).
Diketahui, pihak Istana saat ini tengah bersiap menyambut peringatan HUT RI ke-80. Salah satu agenda utamanya adalah upacara bendera yang akan dilaksanakan pada pagi dan sore hari.
Istana juga membuka pintu bagi 16 ribu masyarakat yang ingin menghadiri upacara tersebut yang dibagi menjadi 8 ribu di pagi hari dan 8 ribu lainnya di sore hari.
Lebih lanjut, Prasetyo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan finalisasi daftar tamu negara yang akan hadir dalam upacara di 17 Agustus nanti. "Sedang direkap siapa-siapa saja. Tunggu tanggal mainnya," kata dia. (P-4)
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan refleksi perjuangan para pejuang bangsa Indonesia.
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengungkap alasan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, hadir dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) Taman Bendera Pusaka
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Presiden RI ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menghadiri palebon Ni Jero Samiarsa yang merupakan Ibunda Wali Kota Denpasar.
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo tidak bersedia menjawab siapa tokoh atau orang besar di balik persoalan ijazah miliknya yang terus berproses dan menjadi polemik di tengah masyarakat.
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
SBY mengungkapkan, lukisan tersebut menggambarkan dua sisi kehidupan dunia saat ini yakni kekerasan akibat perang dan pentingnya berdamai dengan alam.
SBY mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk tidak diam dalam menyikapi permasalahan lingkungan.
Meskipun tantangan terbesar berada di kawasan Afrika, kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia tidak boleh lengah.
