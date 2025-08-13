Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

Istana Harapkan Kehadiran Megawati, SBY, dan Jokowi di Upacara HUT ke-80 RI

M Ilham Ramadhan Avisena
13/8/2025 21:51
Istana Harapkan Kehadiran Megawati, SBY, dan Jokowi di Upacara HUT ke-80 RI
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi(metrotvnews/Kautsar)

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap tamu undangan untuk menghadiri upacara kemerdekaan akan hadir. Itu terutama bagi para presiden-presiden yang menjabat sebelum Presiden Prabowo Subianto. 

"Insya Allah. Kita berharap beliau-beliau, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi berkenan untuk hadir," kata dia kepada pewarta, Rabu (13/8). 

Diketahui, pihak Istana saat ini tengah bersiap menyambut peringatan HUT RI ke-80. Salah satu agenda utamanya adalah upacara bendera yang akan dilaksanakan pada pagi dan sore hari. 

Istana juga membuka pintu bagi 16 ribu masyarakat yang ingin menghadiri upacara tersebut yang dibagi menjadi 8 ribu di pagi hari dan 8 ribu lainnya di sore hari. 

Lebih lanjut, Prasetyo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan finalisasi daftar tamu negara yang akan hadir dalam upacara di 17 Agustus nanti. "Sedang direkap siapa-siapa saja. Tunggu tanggal mainnya," kata dia. (P-4)

 



Editor : Akmal
