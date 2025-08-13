Jokowi dan Megawati belum Konfirmasi Hadir Sidang Tahunan MPR

Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi),(Dok.Antara)

PRESIDEN Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025. MPR masih menunggu kepastian dari kedua mantan kepala negara tersebut.

"Kalau Pak Jokowi dan Bu Mega masih dalam konfirmasi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Siti Fauziah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8).

Siti mengatakan Kepala Negara yang sudah konfirmasi hadir yaitu Presiden Ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lalu, Wakil Presiden (Wapres) RI Ke-6 Try Sutrisno; Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK); serta Wapres ke-11 RI Boediono.



Sidang tahunan MPR 2025 akan dihadiri oleh 1.251 undangan. Terdiri dari 1.100 undangan yang akan menempati ruang sidang yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Presiden, dan Wakil Presiden periode lalu. Lalu Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD periode lalu.

"Pimpinan lembaga negara, lalu seluruh anggota MPR itu pastinya insyaallah datang hadir semua. Menteri Kabinet Merah Putih beserta pejabat setingkat Menteri, lalu Ketua Umum Partai yang memiliki keterwakilan di DPR. Pimpinan Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah, Pimpinan Komisi Kajian MPR RI," ujar Siti. (P-4)