Jokowi dan Megawati belum Konfirmasi Hadir Sidang Tahunan MPR

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
PRESIDEN Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025. MPR masih menunggu kepastian dari kedua mantan kepala negara tersebut.
"Kalau Pak Jokowi dan Bu Mega masih dalam konfirmasi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Siti Fauziah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8).
Siti mengatakan Kepala Negara yang sudah konfirmasi hadir yaitu Presiden Ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lalu, Wakil Presiden (Wapres) RI Ke-6 Try Sutrisno; Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK); serta Wapres ke-11 RI Boediono.
Sidang tahunan MPR 2025 akan dihadiri oleh 1.251 undangan. Terdiri dari 1.100 undangan yang akan menempati ruang sidang yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Presiden, dan Wakil Presiden periode lalu. Lalu Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD periode lalu.
"Pimpinan lembaga negara, lalu seluruh anggota MPR itu pastinya insyaallah datang hadir semua. Menteri Kabinet Merah Putih beserta pejabat setingkat Menteri, lalu Ketua Umum Partai yang memiliki keterwakilan di DPR. Pimpinan Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah, Pimpinan Komisi Kajian MPR RI," ujar Siti. (P-4)
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan refleksi perjuangan para pejuang bangsa Indonesia.
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengungkap alasan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, hadir dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) Taman Bendera Pusaka
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Presiden RI ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menghadiri palebon Ni Jero Samiarsa yang merupakan Ibunda Wali Kota Denpasar.
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
POLITIKUS senior Partai NasDem Lestari Moerdijat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI bersama pimpinan MPR RI Eddy Suparno berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
