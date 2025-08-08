Ini Alasan Megawati Hadir di Groundbreaking Taman Bendera Pusaka

Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Pramono Anung mengunjungi Taman Langsat, Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025).(ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengungkap alasan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, hadir dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) Taman Bendera Pusaka.

“Kalau Ibu Mega ini kan memang penggemar tanaman dan beliau ikut karena sebagai penggemar tanaman dan beliau bahkan akan menyumbang beberapa tanaman di tempat itu,” kata Pramono dikutip Antara, Jumat (8/8).

Pramono menambahkan, Megawati memiliki pengetahuan mendalam soal tanaman, bahkan pernah mempelajarinya di lokasi yang kini akan dibangun taman tersebut.

Selain itu, ia menjelaskan, Megawati tak memberikan arahan apapun terkait pembangunan taman itu. Kehadirannya hanya karena Megawati merupakan pecinta tanaman saja.

Megawati hadir didampingi Ketua DPP PDIP, Prananda Prabowo dan Pramono Anung. Mereka tiba sekitar pukul 14.11 WIB dan disambut Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin serta Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar.

Megawati mengenakan baju putih dengan syal merah, sementara Pramono tampil dengan batik bernuansa cokelat. Di lokasi, terpasang poster bertuliskan:

"Groundbreaking Taman Bendera Pusaka: Menghidupkan Ruang Jakarta, Menjaga Warisan Indonesia – Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser, 8 Agustus 2025." (P-4)