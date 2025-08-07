3 Taman Ikonik Jaksel Disatukan Jadi Taman Bendera Pusaka, Pramono: Simbol Nilai Sejarah

Headline
GUBENUR Jakarta Pramono Anung meninjau langsung Taman Langsat, Kebayoran Baru, sebagai langkah awal revitalisasi tiga taman ikonik: Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser. Ketiganya akan diintegrasikan menjadi satu kawasan bertajuk Taman Bendera Pusaka.
Menurut Pramono, penamaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sarana untuk menanamkan semangat kebangsaan dan sejarah kepada generasi muda.
“Paham negara ini dibangun melalui proses panjang. Nama ini memberi ruang publik untuk memahami itu,” ujar Pramono di Gedung MUI, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).
Revitalisasi dilakukan dengan pendekatan multidimensi: mempercantik ruang publik, menghadirkan fasilitas olahraga gratis, sekaligus menanggulangi masalah klasik seperti banjir dan bau tak sedap yang selama ini menjadi keluhan warga.
“Mengatasi banjir dan bau itu mahal, tapi wajib demi kualitas hidup Jakarta,” tegas Pramono.
Kawasan Taman Bendera Pusaka akan dilengkapi jogging track, lapangan tenis, arena paddle, dan berbagai sarana olahraga terbuka yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat.
Selain itu, Pemprov DKI bersama Kementerian Luar Negeri tengah memfinalisasi pembangunan markas besar ASEAN di kawasan tersebut.
“Kami sedang persiapkan bersama Kemenlu. Mudah-mudahan segera final,” tutupnya. (Z-10)
