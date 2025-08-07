Pemprov DKI Bangun Lapangan Padel Gratis di Taman Bendera Pusaka

Ilustrasi(Antara)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal membangun Taman Bendera Pusaka. Taman itu menggabungkan tiga taman yang sekarang sudah ada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yaitu Taman Leuser Taman Langsat, dan Taman Ayodya.

Pembangunan Taman Bendera Pusaka merupakan ruang terbuka hijau yang dirancang menjadi ikon kebangsaan sekaligus ruang publik ramah keluarga. Dengan luas hampir enam hektare, taman itu akan menyediakan berbagai fasilitas publik seperti jalur lari (jogging track), taman bermain anak, ruang serbaguna, dan amphitheater terbuka untuk pertunjukan seni dan budaya.

"Kenapa dinamakan Taman Bendera Pusaka? Karena kami menginginkan ada taman yang tematik, apa itu tematik? Ada pesan sejarahnya, historisnya kalau orang datang ke tempat itu mengingatkan bahwa kemerdekaan bangsa ini tidak datang tiba-tiba maka kenapa tamannya saya beri nama Taman Bendera Pusaka," kata Pramono Anung di kantor MUI Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

Lebih lanjut, dalam taman tersebut nantinya akan dibangun lapangan olahraga yang lagi populer, yaitu padel. Lapangan padel tersebut tak dikenakan biaya sepeserpun atau gratis. Hanya saja, kata Pramono, bagi masyarakat yang ingin main padel membawa disarankan membawa alat sendiri karena pemerintah tak menyediakan.

"Disitu kita berikan kesempatan orang berolahraga kita buatkan lapangan padel, yang sekarang ini dimana mana mahal sekali," ucapnya.

"Saya bilang ke Pak Wali dan Kadis Pertamanan untuk yang mau bermain padel gratis, tapi alatnya bawa sendiri supaya semua orang berkesempatan untuk berolahraga ini olahraga yang lagi top banget Gus dan mahal banget," imbuhnya.

Sebagai informasi, rencana groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka akan dilaksanakan pada Jumat (8/8) besok. Nantinya grounbreaking dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.