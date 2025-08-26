Gaya Sporty Davina Karamoy, Tetap Modis dan Menawan saat Main Padel

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
AKTRIS sekaligus influencer Davina Karamoy dikenal aktif menjaga kebugarannya dengan berolahraga. Salah satu olahraga favoritnya adalah padel, permainan raket yang kini semakin populer di kalangan selebriti.
Selain kemampuan atletisnya, gaya sporty Davina saat bermain padel juga kerap mencuri perhatian publik. Ia selalu berhasil memadukan busana olahraga yang nyaman dengan tampilan modis dan menawan.
Berikut inspirasi gaya sporty Davina Karamoy saat bermain padel yang bisa jadi referensi untukmu:
Dalam salah satu kesempatan, Davina tampil sporty dengan halter neck dress biru muda yang dipadukan dengan visor putih. Pakaian ini tidak hanya praktis untuk olahraga, tetapi juga menonjolkan bentuk tubuh idealnya yang sering menuai pujian.
Davina juga tampil chic dengan outfit hitam sporty berupa atasan lengan panjang yang dipasangkan dengan rok mini hitam. Sepatu olahraga putih menjadi pelengkap yang membuat penampilannya tetap seimbang dan nyaman untuk aktivitas padel.
Look lainnya menampilkan Davina dengan rok mini putih dan atasan hitam lengan panjang sambil memegang raket padel. Kontras warna ini menciptakan kesan clean, stylish, sekaligus atletis.
Untuk tampilan yang lebih sporty, Davina memilih crop top navy dengan legging hitam panjang. Pakaian ini memberi keleluasaan bergerak dan tetap membuatnya terlihat trendi di lapangan.
Gaya sporty Davina semakin lengkap dengan jersey hitam beraksen merah yang dipadukan dengan rok mini putih serta sepatu olahraga putih. Outfit ini menampilkan aura sporty yang fresh sekaligus fashionable.
Gaya sporty Davina Karamoy saat bermain padel membuktikan bahwa olahraga bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga bisa menjadi ajang untuk mengekspresikan gaya personal. Kombinasi outfit yang nyaman dan stylish membuat Davina tetap terlihat modis sekaligus menawan di lapangan padel. (Z-10)
DI era ketika olahraga tak lagi sekadar rutinitas, generasi muda Indonesia kian gemar memadukan aktivitas fisik dengan gaya hidup stylish.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal membangun Taman Bendera Pusaka. Taman itu menggabungkan tiga taman yang sekarang sudah ada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Lakukan pemanasan dengan cara yang cukup. Pemanasan akan membantu otot berukuran jadi lebih pendek, dan urat semakin panjang.
BRI menghadirkan BRImo SIP Padel League 2025, kompetisi padel komunitas terbesar di Jakarta yang berlangsung 20 Juli–November 2025.
SEBAGAI bagian dari komitmen mendukung gaya hidup aktif, Mizone menghadirkan Mizone Active Zone Padel Edition yang digelar di Milos, Kemang, Jakarta.
Song Da-eun kembali menjadi pembicaraan hangat usai videonya yang diduga tengah bersama Jimin BTS viral di media sosial.
Kabar ini muncul 15 bulan setelah Millie Bobby Brown menikahi Jake Bongiovi, putra penyanyi rock Jon Bon Jovi yang berusia 23 tahun. Brown sendiri berusia 20 tahun saat itu.
Aktris senior Helen Mirren menegaskan sudah seharusnya James Bond diperankan oleh seorang laki-laki.
Tissa Biani mengaku cerita dalam film Panggil Aku Ayah cukup emosional membuatnya teringat akan sosok ayah kandungnya yang telah tiada.
Nayla Purnama menjelaskan film itu ingin menggambarkan bahwa kenikmatan yang terlihat di luar, tidak melulu baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved