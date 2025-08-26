Gaya Sporty Davina Karamoy, Tetap Modis dan Menawan saat Main Padel

Gaya sporty Davina Karamoy.(Instagram)

AKTRIS sekaligus influencer Davina Karamoy dikenal aktif menjaga kebugarannya dengan berolahraga. Salah satu olahraga favoritnya adalah padel, permainan raket yang kini semakin populer di kalangan selebriti.

Selain kemampuan atletisnya, gaya sporty Davina saat bermain padel juga kerap mencuri perhatian publik. Ia selalu berhasil memadukan busana olahraga yang nyaman dengan tampilan modis dan menawan.

Berikut inspirasi gaya sporty Davina Karamoy saat bermain padel yang bisa jadi referensi untukmu:

Baca juga : Totalitas Davina Karamoy Jadi Fotografer di Film Tak Ingin Usai di Sini

1. Halter Neck Dress Biru Muda dengan Visor Putih

Dalam salah satu kesempatan, Davina tampil sporty dengan halter neck dress biru muda yang dipadukan dengan visor putih. Pakaian ini tidak hanya praktis untuk olahraga, tetapi juga menonjolkan bentuk tubuh idealnya yang sering menuai pujian.

2. Atasan Hitam Lengan Panjang dan Rok Mini

Davina juga tampil chic dengan outfit hitam sporty berupa atasan lengan panjang yang dipasangkan dengan rok mini hitam. Sepatu olahraga putih menjadi pelengkap yang membuat penampilannya tetap seimbang dan nyaman untuk aktivitas padel.

3. Paduan Rok Putih dan Atasan Hitam

Look lainnya menampilkan Davina dengan rok mini putih dan atasan hitam lengan panjang sambil memegang raket padel. Kontras warna ini menciptakan kesan clean, stylish, sekaligus atletis.

Baca juga : Ini Film dan Serial Davina Karamoy Selain Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung

4. Crop Top Navy dan Legging Hitam

Untuk tampilan yang lebih sporty, Davina memilih crop top navy dengan legging hitam panjang. Pakaian ini memberi keleluasaan bergerak dan tetap membuatnya terlihat trendi di lapangan.

5. Jersey Hitam dengan Aksen Merah dan Rok Putih

Gaya sporty Davina semakin lengkap dengan jersey hitam beraksen merah yang dipadukan dengan rok mini putih serta sepatu olahraga putih. Outfit ini menampilkan aura sporty yang fresh sekaligus fashionable.

Kesimpulan

Gaya sporty Davina Karamoy saat bermain padel membuktikan bahwa olahraga bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga bisa menjadi ajang untuk mengekspresikan gaya personal. Kombinasi outfit yang nyaman dan stylish membuat Davina tetap terlihat modis sekaligus menawan di lapangan padel. (Z-10)