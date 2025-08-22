Millie Bobby Brown dan Suami Adopsi Bayi Perempuan

Pasangan Selebritas Millie Bobby Brown dan Jake Bongiovi(AFP/KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA )

MILLIE Bobby Brown telah mengumumkan bahwa ia dan suaminya, Jake Bongiovi, telah mengadopsi seorang bayi perempuan.

Aktris berusia 21 tahun dari serial Stranger Things dan Enola Holmes itu mengunggah sebuah pesan di Instagram yang berbunyi, "Musim panas ini, kami menyambut bayi perempuan kami yang manis melalui adopsi."

"Kami sangat gembira untuk memulai babak baru yang indah dalam menjadi orang tua, baik dalam kedamaian maupun privasi."

Baca juga : Dikritik Media Terkait Penampilannya, Millie Bobby Brown Lancarkan Serangan Balik

Unggahan itu diakhiri dengan: "Dan kemudian lahirlah 3 anak. Love, Millie, dan Jake Bongiovi."

Pasangan itu tidak mengungkapkan nama anak baru mereka, tetapi menyertakan gambar pohon willow dalam unggahan tersebut.

Kabar ini muncul 15 bulan setelah sang aktris menikahi Bongiovi, putra penyanyi rock Jon Bon Jovi yang berusia 23 tahun. Brown sendiri berusia 20 tahun saat itu.

Baca juga : Millie Bobby Brown akan Segera Menikah

Hal ini tidak berbeda dengan kedua orangtua pasangan tersebut, yang menikah "di usia yang sangat muda", ujar Brown kepada pembawa acara podcast Call Her Daddy, Alex Cooper.

"Kami memiliki panutan yang sangat hebat. Kami tidak melihat ada yang berbeda," tambahnya.

Pasangan itu bertemu melalui seorang teman bersama dan terhubung setelah aktris tersebut menghubungi calon suaminya secara tiba-tiba. Mereka sekarang tinggal di sebuah peternakan dengan sejumlah hewan peliharaan.

Brown sendiri berafiliasi dengan pusat penyelamatan anjing bernama Joey's Friends dan mengatakan kepada Vogue bahwa dia telah menyelamatkan lebih dari 230 anjing.

Pada suatu waktu, dia secara pribadi memelihara 23 anjing, menurut sebuah wawancara yang dia berikan di The Drew Barrymore Show.

Pada akhir tahun lalu, dia menyelesaikan syuting musim terakhir Stranger Things, salah satu acara paling populer dalam sejarah Netflix.

Drama supernatural tersebut memberinya terobosan di usia 12 tahun, dan akan berakhir ketika musim kelima dirilis pada akhir tahun 2025.

Dia menyelesaikan syuting film Enola Holmes ketiga pada akhir Juni, dan juga membintangi Damsel dan The Electric State di Netflix, serta dua film Godzilla. (bbc/Z-1)