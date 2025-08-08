Dukung Tren Olahraga Padel dengan Promo Spesial

Ilustrasi(Dok Blibli)

DI era ketika olahraga tak lagi sekadar rutinitas, generasi muda Indonesia kian gemar memadukan aktivitas fisik dengan gaya hidup stylish. Lapangan padel, arena tenis, hingga jalur lari di tengah kota kini tak hanya dipenuhi keringat, tapi juga tren fashion olahraga terkini.

Data Populix mencatat, 94% masyarakat Indonesia kini rutin berolahraga, dengan pilihan yang semakin bervariasi. Salah satu yang tengah naik daun adalah padel. Menurut International Padel Federation (IPF) dalam dua tahun terakhir telah melahirkan sekitar 100 klub dan 350 lapangan baru di Indonesia. Fenomena ini menegaskan bahwa olahraga sudah menjadi ajang aktualisasi diri sekaligus tren sosial.

Memahami geliat tersebut, Blibli menghadirkan Double Day 8.8: Sport Hype pada 8-10 Agustus 2025. Program ini menawarkan berbagai promo menarik, mulai dari ekstra diskon hingga 30%, mega flash sale hingga 50%, voucher diskon 100% untuk pengguna baru, hingga kejutan seperti Treasure Hunt dan Blind Box setiap hari.

"Blibli hadir sebagai teman tepercaya yang memahami kebutuhan ini dengan kurasi produk sport kekinian, layanan bebas repot, dan promo menarik untuk mendukung gaya hidup aktif dan stylish,” ujar Head of Campaign Blibli Wilson Kiantoro.

Data internal Blibli menunjukkan pada periode Januari-Juni 2025, pelanggan pria mendominasi pembelian produk olahraga, khususnya sepatu tenis, pakaian lari pria, dan bola tenis. Sementara Gen Z dan milenial lebih banyak memburu sepatu lari.

Fenomena ini turut mengubah cara belanja produk sport, di mana konsumen kini mencari kepastian keaslian barang, stok yang tersedia, dan layanan purna jual seperti retur mudah.

Sejumlah rekomendasi produk hype yang tersedia di Blibli antara lain Bullpadel Vertex 04 untuk pecinta padel, Adidas Adizero Evo SI untuk pelari yang ingin tetap stylish, dan Asics Gel-Kayano 32 untuk pelari jarak jauh yang membutuhkan kenyamanan maksimal. Semua produk dijamin asli (pasti ORI), pengiriman tepat waktu, dan kemudahan retur hingga 15 hari tanpa syarat.

Dengan berbagai penawaran terbatas yang hanya berlaku pada periode 8–10 Agustus 2025, kampanye Blibli Double Day 8.8: Sport Hype menjadi momen yang sayang dilewatkan, terutama bagi mereka yang ingin tampil maksimal di lapangan sekaligus menjaga performa. (E-4)