Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Pemprov DKI Gusur Trotoar untuk Tangani Macet TB Simatupang

Mohamad Farhan Zhuhri
26/8/2025 11:07
Pemprov DKI Gusur Trotoar untuk Tangani Macet TB Simatupang
Kendaraan terjebak kemacetan karena penyempitan proyek galian kabel dan drainase di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.(MI/Ramdani)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah fungsi trotoar menjadi jalan raya demi mengurangi kemacetan di jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan langkah itu hanya bersifat sementara. Ia juga mengatakan Pemprov tidak melakukan pengikisan seluruh trotoar, melainkan hanya di 7 titik pendek yang sedang dilakukan proyek galian. 

"Hanya ada 7 titik yang pendek-pendek, dan disitulah ada pembangunan. Kalau enggak digunakan untuk jalan raya, trotoar itu juga sudah pasti enggak bisa digunakan pejalan kaki karena ada pembangunan," bebernya kepada awak media di Balaikota DKI Jakarta, dikutip Selasa (26/8). 

Menurutnya, tujuh titik tersebut merupakan lokasi yang terdampak langsung proyek galian, sehingga pemanfaatan trotoar dinilai perlu untuk memperluas jalur lalu lintas sementara. Kebijakan ini akan berlangsung hingga November 2025, bertepatan dengan target rampungnya proyek pembangunan di kawasan itu. 

Baca juga : Macet TB Simatupang kian Parah, Pramono Anung Salahkan PSN

“Jadi ini bukan kemudian terus-menerus trotoarnya digunakan, enggak,” ucap Pramono.

Politikus PDIP itu juga mengungkap, pihaknya juga tidak mau menghilangkan trotoar yang sudah ada. Ia juga tengah mengkaji mengkaji opsi lain untuk mengurangi kepadatan di kawasan tersebut. Salah satunya adalah membuka akses baru jalan tol agar arus kendaraan lebih terurai.

"Ini hanya temporari, mengurangi kemacetan sehingga dilakukan apa rekayasa. Dan memang kami sedang memikirkan apakah perlu ada buka lagi salah satu outlet untuk keluar dari jalan tol sehingga semuanya tidak yang seperti sekarang," jelasnya. 

"Saya sudah menugaskan kepada Dinas Perhubungan untuk mendalami ini," pungkasnya. (E-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved