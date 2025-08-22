Urai Macet TB Simatupang, Pemkot Jaksel Bangun Posko dan Atur Lalu Lintas

Headline
WALI Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar, mengatakan pihaknya membuat posko di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, sebagai upaya mengatasi kemacetan parah yang saban hari terjadi di wilayah tersebut.
"Saya minta buat posko di titik-titik rawan kemacetan. Nanti gabung juga bersama pihak kepolisian di situ," kata Anwar di Jakarta, Jumat (22/8).
Dia pun berharap warga senang dengan keberadaan posko beserta petugas gabungan di lokasi tersebut karena ada yang mengatur lalu lintas.
Sejumlah unsur dari Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel), sambung dia, seperti Suku Dinas (Sudin) Perhubungan, Satpol PP, dan Sudin Sosial diingatkan untuk bersinergi mengatasi permasalahan kemacetan yang rata-rata disebabkan oleh proyek galian.
Maka dari itu, pihaknya meminta agar seluruh unsur berperan aktif dalam mengatasi kemacetan di sepanjang Jalan TB Simatupang.
Pun seluruh unsur terkait juga diminta agar bersikap tegas menghadapi masalah kemacetan, salah satunya lewat kolaborasi Satpol PP dan Sudin Sosial dalam memberantas keberadaan pengatur lalu lintas swadaya atau juru parkir liar yang biasa disebut 'pak ogah' di sepanjang jalan tersebut.
"Jadi kalau ada posko kan pastinya mereka itu takut ada petugas yang berjaga. Jangan sampai kita dilihat tidak ada karena adanya pak ogah tersebut," ujar Anwar.
Selain TB Simatupang, tambah dia, penguraian kemacetan juga harus difokuskan pada titik lainnya, seperti di Jalan Pondok Indah, Pondok Pinang, dan Kebayoran Lama. "Intinya saya minta sinergi ini harus berjalan dengan baik. Berikan pelayanan yang terbaik kepada warga yang melintas."
Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Dinas Bina Marga akan menggunakan trotoar di Jalan TB Simatupang sebagai jalan guna mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Upaya itu dilakukan karena terdapat proyek galian di kawasan tersebut, salah satunya pipanisasi air minum. (Ant/P-2)
