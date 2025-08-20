Pramono Anung: Macet Horor TB Simatupang karena Proyek Nasional

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkap penyebab kemacetan parah Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan yang sering dikeluhkan pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat. Pramono mengatakan, macet horor TB Simatupang karena ada Proyek Strategis Nasional (PSN) milik pemerintah pusat.
"Untuk TB Simatupang memang problemnya ada proyek strategis nasional PSN, itu adalah proyek pemerintah pusat dan keluhannya memang berkepanjangan," kata Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (20/8).
Politikus PDI Perjuangan ini mengaku, pihaknya melakukan pengecekan di lokasi tersebut tanpa pengawalan. Alhasil yang ia rasakan bahwa Jalan TB Simatupang memang macetnya parah.
"Saya hari Sabtu kemarin sengaja tidak dikawal dengan sopir berdua pengen ngecek sendiri dan memang parah banget," tuturnya.
Lebih lanjut, pihaknya telah memerintahkan jajaran Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP DKI untuk mengecilkan ukuran bedeng-bedeng petugas proyek PSN disana.
"Enggak seperti sekarang ada yang gede banget. Bahkan ada yang ekskavatornya ada kemudian ada alat kecil di sampingnya," teranganya.
Selain itu, Mantan Menteri Sekretaris Kabinet RI itu bakal mengirim surat kepada pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas PSN itu untuk bisa bersama-sama mengatasi macet TB Simatupang yang kini dikeluhkan banyak masyarakat.
"Saya akan secara khusus menulis surat kepada pemerintah pusat yang mengkoordinasikan PSN tersebut untuk membantu Jakarta supaya bisa mengurangi kemacetan di TB Simatupang," terangnya.
Kemudian untuk pengendara, Pramono mengimbau, kepada mereka untuk mencari alternatif jalan lain agar bisa terhindar dari macet dan juga guna mengurangi kemacetan parah di lokasi itu.
"Tetapi kami juga akan menginformasikan bahwa masyarakat yang melewati TB SImatupang yang bisa ada alternatif jalan lain apakah melalui jalan tol yang baru atau melalui dalam kota kami akan menghimbau untuk bisa mengurangi," ucapnya.
Sebab, kata dia, kalau semuanya lewat Jalan TB Simatupang seperti saat ini pasti kemacetannya pasti sangat luar biasa.
"Padahal kalau kita lihat di daerah-daerah lain sekarang mengalami penurunan kemacetan tapi memang di TB Simatupang parah sekali," tutupnya. (H-3)
PT Transportasi Jakarta meminta maaf atas kemacetan yang terjadi di sejumlah layanan Transjakarta pada Selasa (19/8).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
ITCS adalah sistem yang dirancang untuk mengelola dan mengendalikan arus lalu lintas secara lebih efisien dengan menggunakan teknologi.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengakui kemacetan di Jakarta bisa bertambah parah akibat adanya kejadian khusus, seperti iring-iringan tamu negara
Kemacetan parah yang terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta pada Rabu (28/5) sore bukan disebabkan oleh kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, meminta Pemprov DKI segera mengambil langkah konkret untuk mengurai kemacetan yang semakin parah di sejumlah ruas jalan, termasuk macet di TB Simatupang
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menyurati Pemerintah Pusat guna mengatasi masalah kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang tidak pernah terselesaikan.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas di sepanjang Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan, menghindari kemacetan di TB Simatupang akibat pemasangan pipa air limbah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved