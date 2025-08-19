Bus Transjakarta Terhambat dan Macet Parah, Hindari Rute Ini

Ilustrasi(Antara)

PT Transportasi Jakarta meminta maaf atas kemacetan yang terjadi di sejumlah layanan Transjakarta pada Selasa (19/8).

"Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami saat menggunakan layanan Transjakarta pagi ini," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani melalui keterangannya, Selasa (19/8).

Ayu mengatakan pihaknya kini tengah menempatkan petugas di sejumlah titik untuk membantu mengurai kepadatan yang terjadi.

"Kami telah menempatkan petugas di titik-titik krusial, agar bisa membantu mengurai kepadatan dan perjalanan pelanggan bisa lebih lancar," ucap Ayu.

Ayu memastikan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan di segala kondisi.

"Kami terus berupaya tetap memberikan pelayanan yang aman dan nyaman untuk seluruh pelanggan," ujar Ayu.

Berikut sejumlah layanan Transjakarta yang mengalami kemacetan:

Koridor 13: Kemacetan terjadi dari Puri Beta menuju Petukangan (Tegal Mampang).

UKI, Cawang, dan sekitarnya: Lalu lintas padat di area UKI menuju BNN dan Tanjung Priok, yang mengakibatkan antrean bus di Halte Cawang Sentral.

Tol Halim: Kemacetan di pintu keluar Tol Halim memengaruhi operasional rute B11, B21, B41, dan 7P.

Pemuda Rawamangun (berdampak pada rute 4C, 4D, 4K)

Pondok Indah (rute 8, S21, JAK.102)

Palmerah (rute 8C dan 9E).

