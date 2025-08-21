Kemacetan Horor TB Simatupang, Proyek-Proyek Ini Biang Keroknya

Headline
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan alasan mengapa Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, terus menerus macet parah, hampir setiap hari.
Syafrin mengungkapkan saat ini terdapat sejumlah proyek yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Itu membuat sebagian badan jalan di ruas Jalan TB Simatupang terpaksa ditutup.
"Memang di beberapa titik dilaksanakannya proyek, itu mengkooptasi ruang lalu lintas, sehingga di sana tinggal satu lajur. Kepadatannya tentu sangat parah," kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/8).
"Pada sore hari itu menyebabkan kepadatan, macet TB Simatupang yang tinggi karena keluar tol itu biasanya mereka langsung crossing masuk menuju ke jalan Fatmawati arah selatan," jelas Syafrin.
Oleh sebab itu, Dishub melakukan penanganan, salah satunya dengan mengalihkan sebagian area trotoar menjadi badan jalan sementara waktu agar lalu lintas lebih terurai.
"Kami akan mengambil sedikit trotoar khususnya yang di TB Sumatupang, di area Cibis Park. sehingga lebar lajur lalu lintas, paling tidak kita bisa kembalikan dua lajur," imbuhnya.
Syafrin juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengunakan rute-rute alternatif demi menghindari titik-titik kemacetan atau menggunakan transportasi umum dalam bermobilitas. (E-3)
