Diduga Hendak Tawur, 4 Pemuda Bawa Senjata Tajam Ditangkap Tim Patroli Polres Jaksel

Ilustrasi .(Antara)

KEPALA Satuan Samapta Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) Komisaris Setia Prawira mengatakan pihaknya menangkap empat pemuda karena diduga hendak tawur di kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kober, Kemang Village.

"Keempat pemuda ditangkap Tim Patroli Perintis Presisi (3P) Satuan Samapta Polres Metro Jakarta Selatan, yakni MD, 16, SIBS, 20, RN, 20, dan FZR, 24," kata Setia Prawira di Jakarta, Sabtu (16/8).

Setia mengatakan awalnya polisi menemukan sekelompok pemuda mencurigakan sedang berkumpul di area pemakaman sekitar pukul 03.45 WIB. Ketika didekati, para pemuda tersebut langsung berlarian dan bersembunyi di antara makam.

"Setelah melakukan penyisiran, petugas berhasil menangkap mereka beserta barang bukti, yakni tujuh buah senjata tajam (sajam) dan dua botol minuman keras," ucapnya.

Saat ini, para pemuda itu berikut barang bukti telah dibawa ke Polsek Kebayoran Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, Kapolres Metro Jaksel, Kombes Nicolas Ary Lilipaly memberikan apresiasi kepada seluruh anggota yang telah bekerja cepat mencegah gangguan kamtibmas.

"Ini bukti keseriusan kami dalam menjaga keamanan warga. Kami akan terus meningkatkan patroli untuk meminimalisir tindakan anarkis seperti tawuran," kata Nicolas.

Polres Metro Jakarta Selatan terus mengoptimalkan Operasi Patroli Perintis Presisi (3P) untuk mencegah tindakan kriminal termasuk tawuran, balap liar dan kejahatan jalanan. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan ke polisi terdekat. (Ant/P-2)