Tiga Pohon Tumbang di Jaksel, Menimpa Gapura dan Ruko

Sebuah gapura dan dua rumah toko tertimpa tiga pohon yang tumbang saat hujan deras di Jakarta Selatan pada Rabu sore pukul 17.45 WIB.
"Sampai saat ini kami mengevakuasi tiga pohon tumbang di Jakarta Selatan," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta, hari ini.
Yohan merinci pohon tumbang terjadi di Jalan Pangeran Antasari Nomor 6 RT 10/RW 01, Cilandak Barat, Cilandak, mengakibatkan sebuah gapura perumahan tertimpa.
Kemudian, pohon tumbang di Jalan Haji Ipin RT 07/RW 01, Pondok Labu, Cilandak, menimpa dua rumah toko (ruko) atau kios. "Lalu di Jalan Raya Lenteng Agung RT 12/RW 08, Lenteng Agung, Jagakarsa," katanya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengerahkan personel gabungan yang terdiri dari petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Sudin Tamhut) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.
Lalu, personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan juga dikerahkan untuk mengevakuasi pohon yang tumbang tersebut.
"Sedang ditangani petugas bersama warga bahu-membahu memotong batang pohon agar lalu lintas kembali normal," katanya.
Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) telah memangkas 9.418 pohon hingga Juni 2025 sebagai antisipasi agar tidak tumbang pada saat hujan.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, pemangkasan terbanyak terjadi pada bulan Februari 2025 dengan total 1.871 pohon. Disusul Januari sebanyak 1.782 pohon dan Maret 1.725 pohon.
Adapun pemangkasan pohon dibagi menjadi tiga kategori, yakni pangkas ringan (merapikan), sedang (banyak cabang yang dipotong) dan berat (memotong ketinggian dan cabang yang dikhawatirkan tumbang).
Pohon-pohon yang dipangkas juga dinilai rawan tumbang saat kondisi cuaca ekstrem atau curah hujan tinggi, berada di akses infrastruktur misalnya di saluran air, sisi jalan serta pohon yang keropos, kering dan mati.(Ant/P-1)
