Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

DKI Masih Kaji Ganjil Genap di Jalan TB Simatupang

Mohamad Farhan Zhuhri
25/8/2025 16:12
Kendaraan bermotor terjebak kemacetan lalu lintas di ruas Jalan TB Simatupang, Jakarta.(Dok. Antara)

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mencari cara untuk mengatasi kemacetan yang terjadi setiap hari di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan macet TB Simatupang itu bersifat kausalitas, akibat saat ini sedang ada proyek pembangunan yang dilakukan di kawasan itu.

"Karena memang lagi ada proyek di sana, tiga proyek tadi, sehingga dengan demikian penanganannya adalah sampai dengan bulan November," kata dia di Rusun Tower Cakung Barat, Jakarta Timur, Senin (25/8).

Dalam hal ini, pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas setidaknya di tujuh titik kemacetan kawasan TB Simatupang. Pasalnya, berdasarkan pemantauan di lapangan, tujuh titin itu yang belakangan menjadi penyebab kemacetan horor di kawasan tersebut.

Pramono menambahkan, jajarannya sempat membahas mengenai kemungkinan untuk menerapkan sistem ganjil genap plat nomor kendaraan di Jalan TB Simatupang. Namun, ia mengaku belum mengambil keputusan terkait wacana itu.

"Nah, mengenai apakah ganjil genap memang kemarin di dalam rapat sempat dibahas, tetapi saya belum memutuskan untuk itu," kata dia.

Ia menyatakan, langkah yang sudah diputuskan untuk mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang adalah memperkecil bedeng-bedeng penutup area pekerjaan yang memakan badan jalan.

Selain itu, Pemprov Jakarta juga bakal mengalihfungsikan sejumlah trotoar di sekitar area proyek untuk memperlancar lalu lintas.

"Yang sudah saya putuskan adalah bedeng-bedengnya dipersempit semuanya. Karena saya gak mau bedengnya orang apa, begitu luas, kemudian akhirnya sekarang ini hampir sebagian besar trotoar yang digunakan untuk proyek ini juga sebenarnya udah mulai digali, dan itulah yang kemudian akan kami perbaiki, kami sempurnakan," ujar Pramono.

Diketahui, saat ini Pemprov Jakarta baru menerapkan sistem ganjil genap di 25 ruas jalan. Adapun ruas jalan tersebut adalah:

  1. Jalan Pintu Besar Selatan
  2. Jalan Gajah Mada
  3. Jalan Hayam Wuruk
  4. Jalan Majapahit
  5. Jalan Medan Merdeka Barat
  6. Jalan MH Thamrin
  7. Jalan Jenderal Sudirman
  8. Jalan Sisingamangaraja
  9. Jalan Panglima Polim
  10. Jalan Fatmawati (mulai dari Simpang Jalan Ketimun 1 sampai Simpang Jalan TB Simatupang)
  11. Jalan Suryopranoto
  12. Jalan Balikpapan
  13. Jalan Kyai Caringin
  14. Jalan Tomang Raya
  15. Jalan Jenderal S Parman (mulai dari Simpang Jalan Tomang Raya sampai Jalan Gatot Subroto)
  16. Jalan Gatot Subroto
  17. Jalan MT Haryono
  18. Jalan HR Rasuna Said  
  19. Jalan DI Panjaitan
  20. Jalan Jenderal A Yani (mulai dari Simpang Jalan Bekasi Timur Raya sampai Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan)
  21. Jalan Pramuka
  22. Jalan Salemba Raya Sisi Barat dan Jalan Salemba Raya Sisi Timur (mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Simpang Jalan Diponegoro)
  23. Jalan Kramat Raya
  24. Jalan Stasiun Senen
  25. Jalan Gunung Sahari

Editor : Putri Rosmalia
