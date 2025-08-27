NasDem DKI Audiensi dengan Gubernur Pramono Anung

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Wibi Andrino berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo(Medcom/Kautsar Widya Prabowo)

Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Agustus 2025. Kegiatan ini digelar agar setiap anggota fraksi bisa menyampaikan masukan secara langsung kepada gubernur.

Pertemuan yang berlangsung selama setengah jam lebih ini membahas isu-isu strategis, mulai dari operasional RT/RW, transportasi publik, hingga optimalisasi pendapatan daerah.

"Respon Pak Gubernur sangat baik. Kolaborasi ini diharapkan terus berjalan antara Fraksi NasDem dengan Pemprov DKI," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino, di Pendopo Balai Kota.

Secara rinci, Wibi menjelaskan sejumlah hal yang disampaikan anggota fraksi dalam audiensi tersebut. Dari Komisi A, operasional RT/RW diharapkan segera terealisasi. “Alhamdulillah sudah ada kepastian akan berlaku mulai September dan Oktober,” jelas Wibi.

Dari Komisi B, Fraksi NasDem menekankan pentingnya penguatan transportasi publik. Ia mendorong optimalisasi algoritma dan armada TransJakarta agar lebih efisien.

Sementara itu, dari Komisi C, Fraksi NasDem menyampaikan pentingnya peningkatan pendapatan daerah. Sehingga tidak membebani masyarakat kecil.

Dari Komisi E, pihaknya menyoroti perlunya optimalisasi fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sedangkan Komisi D menekankan soal kebutuhan perumahan yang penting menyasar masyarakat kelas menengah.

"Saya sendiri di Komisi D berharap adanya perumahan-perumahan untuk masyarakat kelas menengah, tidak hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah saja. Karena di Jakarta juga menjadi problem," beber Wibi.

Selain itu, persoalan kemacetan juga dibahas dalam pertemuan. Menurut Wibi, Gubernur Pramono menilai salah satu solusi utama ada pada penguatan transportasi publik.

“Saran dari Pak Gubernur, kita perlu lebih masif lagi mendorong transportasi publik agar masyarakat beralih,” ungkap Wibi.(Bob/P-1)