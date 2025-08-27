Komisi B DPRD DKI Soroti Kebijakan Gubernur Pramono Terkait Isu Transportasi

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menyoroti terkait peningkatan kapasitas transportasi dan kolaborasi antarmoda di Jakarta.
Menurutnya, hal itu menjadi langkah penting dalam menciptakan mobilitas yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan di wilayah aglomerasi Jakarta.
Itu ia sampaikan langsung dalam pertemuan anggota Fraksi NasDem DPRD DKI dengan Gubernur DKI Pramono Anung di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (27/8).
"Kita memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah berhasil membangun kolaborasi antarmoda transportasi. Integrasi ini menjadi langkah penting," kata dia.
Nova juga mengapresiasi program subsidi transportasi untuk 15 golongan di Ibu Kota. Kebijakan ini, menurut dia, bukan hanya meringankan beban biaya hidup, tetapi juga mendorong peningkatan penggunaan transportasi publik secara inklusif.
Lebih lanjut, Komisi B pun menyoroti terkait stabilitas harga pangan. Dengan kebutuhan beras mencapai sekitar 60 ribu ton, diperlukan strategi stabilisasi harga yang efektif agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau. "Hal ini penting untuk menjaga ketahanan pangan dan daya beli warga," ujarnya.
Dia juga mendorong pemerintah daerah terkait kinerja dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah. Optimalisasi BUMD diharapkan dapat memperkuat basis ekonomi daerah sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kemudian, Nova ikut menyoroti pengembangan transit oriented development (TOD) serta park and ride. "Langkah ini penting untuk mendukung integrasi transportasi publik, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, serta mewujudkan tata kota yang lebih tertib, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan," bebernya.
Sebelumnya, jajaran anggota Fraksi NasDem DPRD DKI melakukan kunjungan ke kantor Gubernur DKI. Adapun pertemuan tersebut sebagai silaturahim antara legislatif dan eksekutif, serta memperkuat sinergi.
Beberapa anggota Fraksi NasDem DKI yang hadir, yakni Wibi Andrino, Jupiter, Mohamad Ongen Sangaji, H Immamudin, Gias Kumari Putra, Riano. P Ahmad, dan Nova Paloh. (Far/P-2)
Pertemuan yang berlangsung selama setengah jam lebih ini membahas isu-isu strategis, mulai dari operasional RT/RW, transportasi publik, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan ruang berekspresi bagi masyarakat, khususnya siswa-siswi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendapat undangan PBB hadiri HLPF 2025 di New York. Tegaskan peran Jakarta sebagai kota global.
Pemkot Jaksel merelokasi pedagang burung Barito imbas penyatuan Taman Asean yang direncanakan menjadi salah satu ikon Jakarta.
Pemprov DKI mendorong pelaksanaan peringatan di tingkat komunitas bersama instansi kewilayahan DKI Jakarta.
SEJUMLAH manfaat dan keunggulan dari moda transportasi kereta api salah satunya mampu mengurai kemacetan.
Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti menghadirkan Program Studi Diploma III Manajemen Logistik dan Material (D3 MLM), yang telah berkiprah sejak 1998.
Xynergy KAI Expo 2025 hadirkan konser, pameran, dan promo tiket kereta api hingga 60% sebagai bentuk edukasi publik tentang transportasi massal berkelanjutan
ANGGOTA Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mendorong peningkatan frekuensi modifikasi cuaca di wilayah rawan, percepatan penanganan titik api, serta evaluasi berkala
INSTITUT Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti menyelenggarakan TranslogFest untuk mempertemukan dunia kampus dan industri, serta stakeholder terkait.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved