Komisi B DPRD DKI Soroti Kebijakan Gubernur Pramono Terkait Isu Transportasi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh (tengah) berbincang dengan Gubernur DKI Pramono Anung (kanan) .(MI/Mohamad Farhan Zhuhri)

KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menyoroti terkait peningkatan kapasitas transportasi dan kolaborasi antarmoda di Jakarta.

Menurutnya, hal itu menjadi langkah penting dalam menciptakan mobilitas yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan di wilayah aglomerasi Jakarta.

Itu ia sampaikan langsung dalam pertemuan anggota Fraksi NasDem DPRD DKI dengan Gubernur DKI Pramono Anung di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (27/8).

"Kita memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah berhasil membangun kolaborasi antarmoda transportasi. Integrasi ini menjadi langkah penting," kata dia.

Nova juga mengapresiasi program subsidi transportasi untuk 15 golongan di Ibu Kota. Kebijakan ini, menurut dia, bukan hanya meringankan beban biaya hidup, tetapi juga mendorong peningkatan penggunaan transportasi publik secara inklusif.

Lebih lanjut, Komisi B pun menyoroti terkait stabilitas harga pangan. Dengan kebutuhan beras mencapai sekitar 60 ribu ton, diperlukan strategi stabilisasi harga yang efektif agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau. "Hal ini penting untuk menjaga ketahanan pangan dan daya beli warga," ujarnya.

Dia juga mendorong pemerintah daerah terkait kinerja dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah. Optimalisasi BUMD diharapkan dapat memperkuat basis ekonomi daerah sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kemudian, Nova ikut menyoroti pengembangan transit oriented development (TOD) serta park and ride. "Langkah ini penting untuk mendukung integrasi transportasi publik, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, serta mewujudkan tata kota yang lebih tertib, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan," bebernya.

Sebelumnya, jajaran anggota Fraksi NasDem DPRD DKI melakukan kunjungan ke kantor Gubernur DKI. Adapun pertemuan tersebut sebagai silaturahim antara legislatif dan eksekutif, serta memperkuat sinergi.

Beberapa anggota Fraksi NasDem DKI yang hadir, yakni Wibi Andrino, Jupiter, Mohamad Ongen Sangaji, H Immamudin, Gias Kumari Putra, Riano. P Ahmad, dan Nova Paloh. (Far/P-2)