Belanja Daerah Baru 37 Persen, Pemprov DKI Kebut di Akhir Tahun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung(Antara)

Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rendahnya serapan anggaran memang menjadi masalah yang terus berulang.

"Jadi yang pertama begini, belanja daerah memang baru 37%. Ini selalu dialami di pemerintahan kita," kata Pramono dalam konferensi pers APBD 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/8).

Politikus PDIP itu membeberkan persoalan utama yang membuat serapan anggaran rendah adalah kebiasaan penyelesaian program dan pengadaan di penghujung tahun.

Baca juga : BPK dan KPK Diminta Turun Tangan Periksa Dugaan Anggaran Gaib APBD DKI

"Kenapa seperti ini? Yang jadi problem adalah selalu hampir semua, termasuk di Jakarta ini, menyelesaikan anggaran itu di ujung, terutama nanti di bulan November-Desember," ujarnya.

Ia menambahkan, pola serapan seperti itu bukan hal baru, sebab dirinya pernah mengalaminya saat bertugas di pemerintahan pusat.

"Saya sudah pengalaman 10 tahun di pemerintahan pusat, ini juga dialami yang sama," kata Pramono.

Baca juga : Pramono Beri Keringanan Pajak Hotel dan Restoran hingga 50 Persen

Untuk itu, ia berjanji bakal melakukan perbaikan pola belanja agar penyerapan APBD bisa lebih merata sepanjang tahun, bukan menumpuk di akhir.

"Inilah yang next akan kami lakukan perbaikan untuk itu. Karena ini memang yang selalu jadi problem, apa tender-tendernya dipepetin, pengadaannya dipepetin, dan sebagainya-sebagainya," tegasnya.

Pramono mengakui diskusi dengan wakil gubernur dan jajarannya sudah dilakukan, termasuk soal serapan anggaran yang tercermin dari angka 37% tersebut.

"Saya juga diskusi dengan Pak Wagub, termasuk serapan anggaran, kenapa kemudian ditercermin dari angka 37 persen ini. Tapi ini akan kami perbaiki," jelasnya.

Lebih lanjut, Ia optimistis meski realisasi belanja daerah masih rendah saat ini, di akhir tahun bisa mencapai di atas 85%.

"Sehingga demikian, kami meyakini apa yang kita susun, walaupun sekarang belanja modal atau belanja daerahnya baru 37 persen, saya yakin nanti di hujung pasti di atas 85 persen. Pastilah, ini pengalaman yang ada," pungkas Pramono. (Far) Pramono Soroti Belanja Daerah DKI Masih Rendah, Kejar Penyerapan Anggaran Sebelum Akhir Tahun. (E-3)