Penataan Ulang Internal PDIP Bentuk Pergeseran Kekuatan Faksi

Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto yang akrab disapa Pacul.(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai keputusan PDI Perjuangan (PDIP) untuk menata ulang struktur kepengurusan dengan prinsip satu orang memegang satu jabatan sebagai langkah tepat.

Menurutnya, format baru itu membuat mesin partai lebih profesional sekaligus memastikan setiap kader fokus pada tanggung jawab organisasinya.

“Dengan begitu, setiap pengurus fokus pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Itu yang membuat struktur lebih profesional dan tepat,” kata Ray di Jakarta, hari ini.

Baca juga : Prananda Rangkul Puan Disebut Bukti tak Ada Faksi di Internal PDIP

Meski demikian, Ray melihat penataan ini tidak lepas dari dinamika internal. Pasalnya, ada setidaknya dua nama yang mendapatkan posisi dengan ruang gerak lebih luas, yakni Said Abdullah dan Bambang Wuryanto (Bambang Pacul). Keduanya selama ini dikenal dekat dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

“Jika dikaitkan dengan dua nama ini, boleh jadi ada pergeseran kekuatan faksi di internal PDIP. Tafsirnya, pengaruh faksi Puan mendapat ruang lebih besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ray menyebut langkah tersebut sekaligus membuka kemungkinan kembalinya keseimbangan antara faksi-faksi internal antara Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

“Untuk urusan internal, pengaruh Prananda nampaknya mulai pulih kembali,” tutur dia.

Menurut Ray, penataan struktur dengan narasi profesionalitas sejatinya wajar. Namun, dalam konteks politik, publik tetap akan menafsirkan perombakan sebagai arena kontestasi antar-faksi di tubuh partai berlambang banteng moncong putih itu. (Far/P-1)