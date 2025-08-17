Megawati Absen Upacara HUT ke-80 RI di Istana? Hasto Jelaskan Alasannya

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan tidak alasan khusus bagi Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri absen atau tidak hadir dalam peringatan HUT RI di Istana Kepresidenan Jakarta.
“Sejak tahun lalu (2024) Ibu Megawati sudah merayakan di sekolah partai ini,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (17/8).
Lebih lanjut dia mengatakan acara peringatan HUT RI di Sekolah Partai PDIP telah menjadi tradisi yang dibangun PDIP.
Selain itu, dia menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2025 yang bertugas dalam acara peringatan HUT RI pada Minggu (17/8).
“Di situ juga beliau berdialog cukup lama dengan Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi), dan juga menyampaikan berbagai pesan-pesan sebagai Presiden ke-5 RI tentang arah maupun masa depan bangsa dan negara ini, dan juga memberi salam kepada Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.
Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju". Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.
Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.
Ada beberapa kegiatan yang digelar untuk menyemarakkan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu yakni Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi, Pesta Rakyat dan Karnaval Bersatu Kemerdekaan. (Ant/P-3)
