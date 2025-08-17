Prabowo Percaya Megawati? Ini Penjelasan dari Hasto

Headline
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Prabowo Subianto memercayai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Ya tentu saja Ibu Mega masih dipercaya,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (17/8(.
Lebih lanjut Hasto menjelaskan kepercayaan Prabowo tersebut dibuktikan dengan masih menjabatnya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Dalam tugas-tugas strategis tersebut, komunikasi dengan Presiden Prabowo akan terus menerus dilakukan,” katanya.
Adapun Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti untuk Sekjen PDIP tersebut.
Sebelumnya, Hasto resmi bebas dari Rumah Tahanan Negara atau Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, yakni pada 1 Agustus 2025.
Hasto kemudian ditunjuk kembali oleh Megawati sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025-2030, yakni pada 14 Agustus 2025. (Ant/P-3)
