Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Prabowo Percaya Megawati? Ini Penjelasan dari Hasto

Cahya Mulyana
17/8/2025 16:47
Prabowo Percaya Megawati? Ini Penjelasan dari Hasto
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (kiri).(MI/Tri Subarkah)

SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Prabowo Subianto memercayai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Ya tentu saja Ibu Mega masih dipercaya,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (17/8(.

Ada Bukti?

Lebih lanjut Hasto menjelaskan kepercayaan Prabowo tersebut dibuktikan dengan masih menjabatnya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Baca juga : Sampai Kapan Megawati Rangkap Jabatan Ketua Umum Sekaligus Sekjen PDIP?

“Dalam tugas-tugas strategis tersebut, komunikasi dengan Presiden Prabowo akan terus menerus dilakukan,” katanya.

Agenda Pertemuan?

Adapun Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti untuk Sekjen PDIP tersebut.

Sebelumnya, Hasto resmi bebas dari Rumah Tahanan Negara atau Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, yakni pada 1 Agustus 2025.

Hasto kemudian ditunjuk kembali oleh Megawati sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025-2030, yakni pada 14 Agustus 2025. (Ant/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved