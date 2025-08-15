Megawati tak Hadir di Sidang Tahunan MPR karena Kurang Sehat

Headline
KETUA DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan alasan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025.
Puan mengungkapkan ibunya tersebut sedang dalam keadaan yang kurang sehat sehingga tidak bisa menghadiri agenda tersebut. "Kurang sehat," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8)
Diketahui, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengaku belum mendapatkan informasi soal kedatangan Megawati. "Saya belum mendapatkan informasi kepastian dari beliau," kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat memberikan sambutan sidang juga tidak menyebut nama Megawati. Muzani hanya menyampaikan sambutan kedatangan Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui, pada sidang tahunan ini, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo juga akan menyampaikan pidato dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025.
Kemudian Presiden akan menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di rapat paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026. (Faj/P-2)
KETUA DPR RI Puan Maharani merespon Presiden Prabowo Subianto yang memutus tradisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya mengenakan baju adat saat Sidang Tahunan MPR.
Warna kuning lembut yang dipilih Selvi Ananda adalah kategori warna butter yellow yang menjadi salah satu warna tren 2025.
Puan mengatakan rumitnya menggunakan kekuasaan untuk membantu masyarakat harus dijalani.
Puan terlihat tersenyum saat menyampaikan dirinya mewakili Megawati dalam agenda rutin tahunan tersebut.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyanyikan lagu grup musik legendaris berjudul 'Imagine' saat berpidato dalam sidang tahunan MPR 2025, Jumat (15/8).
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.
