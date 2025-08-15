Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

Fachri Audhia Hafiez
15/8/2025 12:48
Absen Sidang Tahunan, Puan Ungkap Kondisi Megawati
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kanan) dan Ketua DPR RI Puan Maharani .(Antara)

KETUA Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Megawati sedang kurang sehat. "(Ibu Megawati) kurang sehat," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Sebelumnya, Puan juga menyampaikan dia mewakili ketidakhadiran Megawati. Puan terlihat tersenyum saat menyampaikan dirinya mewakili Megawati dalam agenda rutin tahunan tersebut.

"Saya hormati para ketua umum partai politik, yang sayangi dan saya cintai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Profesor Doktor honoris Causa Hajah Megawati Soekarnoputri atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya," kata Puan dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8).

Eks Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu tersenyum beberapa detik usai menyampaikan pernyataan tersebut. Hal itu disambut tepuk tangan para undangan Sidang Tahunan. (Fah/P-2)

 

 



