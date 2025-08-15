Absen Sidang Tahunan, Puan Ungkap Kondisi Megawati

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Megawati sedang kurang sehat. "(Ibu Megawati) kurang sehat," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Sebelumnya, Puan juga menyampaikan dia mewakili ketidakhadiran Megawati. Puan terlihat tersenyum saat menyampaikan dirinya mewakili Megawati dalam agenda rutin tahunan tersebut.
"Saya hormati para ketua umum partai politik, yang sayangi dan saya cintai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Profesor Doktor honoris Causa Hajah Megawati Soekarnoputri atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya," kata Puan dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8).
Eks Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu tersenyum beberapa detik usai menyampaikan pernyataan tersebut. Hal itu disambut tepuk tangan para undangan Sidang Tahunan. (Fah/P-2)
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.
Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP
Sementara paslon nomor urut 02, Matius Fakhiri–Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, memperoleh 49,15%.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Puan mengatakan rumitnya menggunakan kekuasaan untuk membantu masyarakat harus dijalani.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyanyikan lagu grup musik legendaris berjudul 'Imagine' saat berpidato dalam sidang tahunan MPR 2025, Jumat (15/8).
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung istilah serakahnomic yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo telah bergerak cepat merespons sejumlah persoalan yang mengemuka di ruang publik, seperti pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
