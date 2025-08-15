Selvi Ananda Berkebaya Yellow Butter di Sidang Tahunan, Warna Tren 2025

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
SELVI Ananda, istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mencuri perhatian saat hadir di Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8). Selvi hadir mendampingi sang suami di sidang tahunan yang digelar di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Penampilan Selvi begitu menawan dengan kebaya kuning lembut bermotif bunga, dipadukan dengan kain tenun bernuansa senada. Balutan kain cokelat muda keemasan dengan sentuhan motif bunga warna-warni memperkuat kesan klasik khas budaya Indonesia. Sentuhan riasan natural dan anting berkilau melengkapi gaya elegan Selvi.
Penampilan Selvi itu juga mencerminkan kepekaannya pada tren fesyen dunia. Warna kuning lembut yang dipilihnya adalah kategori warna butter yellow yang menjadi salah satu warna tren 2025. Pemenang ajang Putra Putri Solo 2009 ini dengan cerdik memadukan tren dunia dan unsur adati.
Selvi sendiri memang cukup sering terlihat mengikuti tren. Tahun lalu, gaya rambutnya tampak mengikuti tren Korea dengan warna kecoklatan dan tekstur bergelombang natural.
Kebaya Sri Mulyani dan Puan di Sidang Tahunan
Sementara itu, Wapres Gibran tampil formal dengan setelah jas resmi dan dasi berwarna biru langit, warna yang juga dikenakan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengenakan kebaya, selain itu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tampak hadir mengenakan kebaya.
Penampilan kebaya pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI ini memperlihatkan peran penting kebaya sebagai media ekspresi personal sekaligus simbol negara.
Pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2025, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, hari ini. Pidato akan dilakukan dua kali, yaitu pada pagi dan sore hari. (M-1)
Menjelang HUT ke-80 RI, muncul fenomena pengibaran bendera One Piece oleh warga.
Surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah disampaikan sejak bulan lalu oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Para mahasiswa pengunjuk rasa tersebut tidak mengalami kekerasan fisik yang berarti.
Tindakan Paspampres sudah terkualifikasi menghalangi kebebasan berpendapat
Wapres RI Gibran Rakabuming apresiasi Bazar Blitar Djadoel yang menjadi ajang pameran produk kerajinan Koperasi dan UMKM di Kota Blitar dan Jawa Timur.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia memainkan peran strategis di panggung internasional, baik dalam diplomasi perdamaian, kemerdekaan Palestina hingga ikut BRICS
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
KETUA DPR RI Puan Maharani mengenakan kebaya bernuansa hijau limau dengan motif hokokai saat menghadiri rangkaian Sidang Tahunan MPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved