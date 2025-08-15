Ini Makna Motif Hokokai Kebaya Puan dan Selendang Merah di Sidang Tahunan MPR 2025

Ketua DPR RI Puan Maharani(Tangkapan layar TV Parlemen)

KETUA DPR RI Puan Maharani mengenakan kebaya bernuansa hijau limau dengan motif hokokai saat menghadiri rangkaian Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025. Penampilannya semakin anggun dengan memakai selendang berwarna merah yang sarat makna.

Tak hanya itu, untuk bawahan, Puan mengenakan kain panjang batik tulis Pekalongan yang terbuat dari bahan sutra alat tenun bukan mesin (ATBM).

Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 digelar pada Jumat (15/8) di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah jajaran kabinetnya, hingga para tamu undangan tokoh negara.

Makna Selendang Merah dan Motif Hokokai Puan Maharani

Selendang merah yang dikenakan Puan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 memiliki makna khusus. Selendang merah itu bisa dimaknai sebagai perjuangan antipenjajah. Hal ini sesuai dengan momentum Sidang Tahunan MPR yang digelar tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI.

Sementara itu, motif bunga hokokai menjadi motif yang tidak hanya mempercantik busana dan membuat pemakainya menjadi tampil anggun dan feminin, namun motif itu juga diketahui menjadi motif batik yang ada pengaruh saat penjajahan Jepang di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, hari ini. Pidato akan dilakukan dua kali, yaitu pada pagi dan sore hari.(H-4)