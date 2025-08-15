Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

Puan Maharani Padukan Kebaya Hijau dan Selendang Merah di Sidang Tahunan MPR 2025

Nike Amelia Sari
15/8/2025 10:28
Puan Maharani Padukan Kebaya Hijau dan Selendang Merah di Sidang Tahunan MPR 2025
Ketua DPR RI Puan Maharani di Sidang Tahunan MPR 2025.(Dok. Tangkapan layar TVR Parlemen.)

KETUA DPR RI, Puan Maharani tampil menawan dengan mengenakan kebaya bernuansa hijau dengan motif di beberapa bagian kebaya, dilengkapi selendang merah, dan bawahan kain batik. Lalu dipermanis dengan bros berwarna keemasan yang disematkan di selendang.

Kombinasi warna busana kebayanya menciptakan kesan anggun sekaligus tegas. Paduannya mencerminkan harmoni antara tradisi dan identitas nasional yang kuat, sesuai dengan momentum penting Sidang Tahunan 2025. Sementara itu, riasan wajahnya tampak segar dan rambut Puan ditata rapi dengan sanggul sederhana.

Kebaya tersebut dikenakan Puan Maharani saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, pada Jumat (15/8) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pada tahun sebelumnya, Puan Maharani mengenakan kebaya berwarna emas saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPR R 2024 di Jakarta, Jumat (16/8). Puan mengenakan kebaya model kutubaru dengan nuansa warna emas yang dirancang oleh desainer Didiet Maulana.

Kebaya dibuat dengan bahan brokat keemasan dengan detail payet di sepanjang kebaya, lengkap dengan selendang sutra berwarna emas. Sedangkan rambutnya ditata dengan sanggul sederhana.

Penampilan kebaya pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI ini memperlihatkan peran penting kebaya sebagai media ekspresi personal sekaligus simbol persatuan perempuan Indonesia. Sementara itu, para menteri dan Wapres Gibran Rakabuming mengenakan setelan jas resmi.

Diketahui Sidang Tahunan MPR akan dihadiri sekitar 1.250 undangan. Lalu, sebanyak 1.100 undangan akan menempati ruang sidang utama. Undangan tersebut juga mencakup presiden dan wakil presiden RI periode lalu, ketua MPR, ketua DPR, hingga ketua DPD periode lalu.

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, hari ini. Pidato akan dilakukan dua kali, yaitu pada pagi dan sore hari. (H-3)



Editor : Putri Rosmalia
