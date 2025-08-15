Banggar DPR Harap Pidato Presiden Prabowo Tekankan Peningkatan Kualitas SDM

Headline
KETUA Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR RI) Said Abdullah mengharapkan adanya penekanan mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
"Harapan saya dalam nota keuangan presiden tidak tekannya pada titik itu. Karena apa, kalau melihat astacita, yang pertama tentu pendidikan bagi semua sesuai keputusan mereka. Kemudian yang kedua peningkatan kualitas kesehatan yang inklusif," ujarnya kepada pewarta di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
Said menuturkan, dalam 10 bulan kepemimpinan Presiden Prabowo, terdapat tanda-tanda yang membawa perbaikan bagi Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang mencapai 5,12%.
Dia berharap perbaikan tersebut berlanjut di tahun-tahun berikutnya di masa kepemimpinan Prabowo. Itu terutama menyangkut peningkatan kualitas SDM di Tanah Air. "Apapun yang kita effort, lakukan, oleh pemerintah, tetap kata kuncinya adalah bagaimana meningkatkan SDM kita menjadi SDM yang unggul," tutur Said.
Lebih lanjut, dia juga mendorong agar program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terlaksana dengan baik. Said juga menyinggung perihal potensi serapan anggaran dari program tersebut hingga akhir tahun ini.
"Akhir tahun setidaknya anggaran yang sudah dialokasikan Rp121 triliun itu bisa terserap. Dan itu menandakan output dan outcome-nya akan terlihat nyata," pungkasnya. (H-3)
