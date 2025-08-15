Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Banggar DPR Harap Pidato Presiden Prabowo Tekankan Peningkatan Kualitas SDM

M Ilham Ramadhan Avisena
15/8/2025 10:18
Banggar DPR Harap Pidato Presiden Prabowo Tekankan Peningkatan Kualitas SDM
KETUA Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR RI) Said Abdullah.(Dok. Antara)

KETUA Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR RI) Said Abdullah mengharapkan adanya penekanan mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.

"Harapan saya dalam nota keuangan presiden tidak tekannya pada titik itu. Karena apa, kalau melihat astacita, yang pertama tentu pendidikan bagi semua sesuai keputusan mereka. Kemudian yang kedua peningkatan kualitas kesehatan yang inklusif," ujarnya kepada pewarta di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Said menuturkan, dalam 10 bulan kepemimpinan Presiden Prabowo, terdapat tanda-tanda yang membawa perbaikan bagi Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang mencapai 5,12%.

Baca juga : Pimpinan MPR ke Istana, Bahas PPHN dan Dukungan terhadap Palestina

Dia berharap perbaikan tersebut berlanjut di tahun-tahun berikutnya di masa kepemimpinan Prabowo. Itu terutama menyangkut peningkatan kualitas SDM di Tanah Air. "Apapun yang kita effort, lakukan, oleh pemerintah, tetap kata kuncinya adalah bagaimana meningkatkan SDM kita menjadi SDM yang unggul," tutur Said.

Lebih lanjut, dia juga mendorong agar program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terlaksana dengan baik. Said juga menyinggung perihal potensi serapan anggaran dari program tersebut hingga akhir tahun ini.

"Akhir tahun setidaknya anggaran yang sudah dialokasikan Rp121 triliun itu bisa terserap. Dan itu menandakan output dan outcome-nya akan terlihat nyata," pungkasnya. (H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved