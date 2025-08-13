Menkeu: Ekonomi Syariah Bisa Infiltrasi ke Program Unggulan Prabowo

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
AKSELERASI sektor ekonomi dan keuangan syariah dapat dilakukan dari akar rumput. Gayung bersambut, Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita juga menghadirkan program-program pembangunan dari bawah atau akar rumput, seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan lain-lain. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi syariah bisa menginfiltrasi program-program unggulan itu.
Ia mencontohkan Koperasi Merah Putih dengan dana masing-masing sekitar Rp2,5 miliar, perputaran uang yang timbul lebih dari Rp250 triliun.
“Pertanyaan saya, teman-teman yang bekerja di ekonomi syariah mampu gak menginfiltrasi nilai-nilai ekonomi syariah di dalam tata kelola ekonomi Koperasi Merah Putih? Wadahnya sudah dibuat, isinya ada. Infusing value adalah tugas kita semua,” ujar menkeu dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta, Rabu (13/8).
Selanjutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tahun ini mendapat anggaran Rp71 triliun. Bahkan Sri Mulyani menyebut pemerintah mencadangkan tambahan Rp100 triliun. Bahkan jika tahun depan sasarannya hingga 82 juta orang, katanya, anggarannya bisa lebih dari Rp300 triliun.
“Value chain-nya kalau mau dibuat, di-link-kan dengan Gerbang Santri (Program Gerakan Pengembangan Pesantren dan Rantai Nilai Halal,” papar Sri.
Ia mencontohkan lagi program Sekolah Rakyat yang hingga tahun depan terdapat sekitar 200 sekolah. Di Sekolah Rakyat, katanya, anak-anak diberi makan 3 kali sehari dan 2 kali snack. “Siapa yang supply? Kail-nya sudah ada. Teman-teman perlu mengaitkannya,” ujarnya. (H-3)
WAKIL Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menyebut Indonesia membutuhkan Undang-Undang Ekonomi Syariah yang komprehensif.
PADA Sabtu, 26 Juli 1975, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar acara Ulang Tahun (Milad) yang ke-50 di Asrama Haji Pondok Gede. \
Fokus utama expo kali ini adalah penguatan ekosistem halal dan pengenalan layanan unggulan BSI Bank Emas.
Kehadiran BPKH dalam Global Islamic Financial Institutions Forum 2025 di Dubai menjadi platform penting untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam memajukan ekonomi syariah.
MASYARAKAT modern di perkotaan telah mengenal gaya hidup yang menerapkan prinsip islami, tidak hanya makanan, tetapi juga gaya berpakaian, wisata, dan bahkan perbankan.
Ketua DPD RI Sultan Najamudin menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud kehadiran negara bagi masyarakat. inisiatif tersebut sejalan dengan poin keempat Asta Cita Presiden Prabowo
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
SALAH satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ialah Wajib Belajar 13 Tahun.
TANGGAL 1 Juni 2025, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Lahir Pancasila.
ASTA Index mengatasi keterbatasan metode pengukuran konvensional yang hanya fokus pada indikator makro.
