Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
WAKIL Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menyebut Indonesia membutuhkan Undang-Undang Ekonomi Syariah yang komprehensif. Saat ini, katanya, pengaturan soal ekonomi dan keuangan syariah terpisah-pisah, misalnya di Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perasuransian.
Ma’ruf menyebut UU Ekonomi Syariah yang mengatur segala aspek salah satunya bertujuan agar ekonomi syariah bisa lebih menginfiltrasi berbagai hal. Selain itu untuk mengakselerasi posisi Indonesia menjadi pemain utama ekonomi syariah di dunia.
“Kemarin saya bicara dengan Ketua Komisi XI Pak Misbakhun, katanya DPR akan menginisiasi tentang undang-undang ini. Bu Sri (Mulyani) ada di sini, saya sampaikan. Saya sudah bicara dengan Pak Misbakhun. Jadi saya kira tinggal tok saja,” kata Ma’ruf dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta, Rabu (13/8).
Mantan wapres ini juga terus mendorong Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk bertransformasi menjadi sebuah badan ekonomi syariah.
“Institusinya yang sekarang alhamdulillah perannya sudah (baik). Tadi disebut (Indonesia) sudah menjadi nomor tiga ekonomi syariah di dunia. Ini kalau tidak salah dari nomor 15. Kemudian (meningkat) nomor 8, 5, sekarang nomor 3,” tuturnya.
“Kalau nomor 3 ke 1 itu kan dekat. Dari 15 sampai nomor 3 itu kan jauh, kita kejarnya dalam tempo 10 tahun. Kalau nomor 3 ke 1 itu cuma dua lompatan, saya kira 1-2 tahun harus bisa kita lalui untuk menjadi nomor 1 di dunia,” pungkasnya. (H-3)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi syariah bisa menginfiltrasi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
PADA Sabtu, 26 Juli 1975, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar acara Ulang Tahun (Milad) yang ke-50 di Asrama Haji Pondok Gede. \
Fokus utama expo kali ini adalah penguatan ekosistem halal dan pengenalan layanan unggulan BSI Bank Emas.
Kehadiran BPKH dalam Global Islamic Financial Institutions Forum 2025 di Dubai menjadi platform penting untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam memajukan ekonomi syariah.
MASYARAKAT modern di perkotaan telah mengenal gaya hidup yang menerapkan prinsip islami, tidak hanya makanan, tetapi juga gaya berpakaian, wisata, dan bahkan perbankan.
