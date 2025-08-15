NasDem Sebut HUT ke-80 RI Momentum Indonesia Jadi Pemain Utama di Dunia

Headline
KETUA DPP Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda menyebut HUT ke-80 RI menjadi momentum bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama di dunia. Ia mengatakan 80 tahun merupakan usia yang matang bagi Indonesia untuk berpengaruh di kancah global.
"Tahun tahun ini kita merayakan 80 tahun kemerdekaan indonesia. Saya kira usia 80 tahun bukan usia yang muda lagi, saatnya menjadi salah satu negara pemain utama di dunia, dan ini sudah dilakukan cukup baik oleh Presiden Prabowo Subianto serta para menteri," kata Rifqinizamy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).
Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat. Selain itu, membangun perekonomian yang menyejahterakan masyarakat.
"Mulai dari hulu, bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakat, melalui program makan bergizi gratis, kemudian bagaimana memberikan hak pendidikan, melalui sekolah rakyat. Dan yang paling penting membangun stimulan ekonomi kita di desa ini penting karena pertumbuhan di tempat kita berapa tahun terakhir terus naik, rasio pertumbuhannya tinggi, tetapi baru dinikmati oleh segelintir kelompok elite ekonomi," katanya.
Lebih lanjut, Rifqinizamy menilai 10 bulan pemerintahannya, Presiden Prabowo menginisiasi sejumlah program. Meski masih dalam tahap kelembagaan, pihaknya terus mendorong dan mengawal program tersebut berjalan efektif.
"Koperasi merah putih misalnya, ini baru pada level kelembagaan, belom pada level operasionalisasi. Oleh karena itu, DPR selain memberikan dukungan penuh, kami juga akan terus melakukan pengawalan agar tujuan dari keberadaan koperasi merah putih sebagai program strategis nasional itu bisa berjalan menghadirkan stimulan ekonomi di Indonesia," pungkasnya. (Faj/P-2)
