MPR Siapkan Pemutaran Video Capaian Presiden Prabowo di Sidang Tahunan 2025

Pemutaran Video Capaian Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2025(MI/Fachri Audhia Hafiz)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR, Siti Fauziah, mengumumkan adanya unsur baru dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025. Tidak seperti pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya, agenda kali ini akan menayangkan video yang memuat capaian kinerja Presiden Prabowo Subianto.

"Selanjutnya akan ada pemutaran video, yakni video yang menampilkan pencapaian kepemimpinan Presiden Prabowo. Tahun lalu belum ada, jadi ini merupakan tambahan untuk tahun ini," ujar Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8).

Pemutaran video tersebut dijadwalkan setelah sambutan pembukaan Sidang Tahunan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, yang kemudian dilanjutkan dengan pidato pembukaan sidang gabungan DPR dan DPD oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Baca juga : Pimpinan MPR ke Istana, Bahas PPHN dan Dukungan terhadap Palestina

Menurut Siti, tayangan itu juga akan memuat hasil kerja berbagai kementerian dan lembaga negara. Namun, ia belum bisa memaparkan detail isinya karena belum melihat langsung video tersebut.

"Kontennya mungkin tidak semata-mata menampilkan capaian Presiden, tetapi juga perkembangan, kegiatan, dan inisiatif yang telah dijalankan selama masa kepemimpinan beliau," jelasnya.

Selain itu, Siti mengungkapkan bahwa Sidang Tahunan MPR 2025 akan dihadiri oleh 1.251 tamu undangan. Sekitar 1.100 di antaranya akan duduk di ruang sidang, termasuk Presiden dan Wakil Presiden saat ini, Presiden dan Wakil Presiden periode sebelumnya, serta para Ketua MPR, DPR, dan DPD periode lalu.

"Turut hadir pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bersama pejabat setingkat menteri, Ketua Umum partai politik yang memiliki kursi di DPR, pimpinan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, serta pimpinan Komisi Kajian MPR RI," tutur Siti. (Z-10)