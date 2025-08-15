Ketua MPR Ajak Masyarakat Berantas KKN

Sejumlah persiapan dilakukan menyambut Sidang Tahunan MPR Ri di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).(MI/Susanto)

KETUA Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat Ahmad Muzani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkomitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurutnya itu penting untuk merefleksikan makna kemerdekaan.

"Peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni, peringatan ini menjadi ruang refleksi dan evaluasi moral dan konstitusional. MPR mengajak semua elemen bangsa untuk menentukan komitmennya terhadap agenda pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN," ujarnya saat menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan TAP MPR Nomor VIII tahun 2001, lanjut Muzani, MPR mengapresiasi upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pemerintah dalam menindak tegas kasus-kasus korupsi melalui aparat penegak hukum yang semakin tegas.

Baca juga : Ketua MPR Singgung Manfaat Program Makan Bergizi Gratis Saat Sidang Tahunan MPR

Menurutnya, itu merupakan langkah awal yang patut didukung secara konsisten oleh semua pihak. Sebab korupsi bukan sekadar kejahatan hukum dan finansial, melainkan pengkhianatan terhadap ruh kemerdekaan dan demokrasi.

"Ia merusak legitimasi negara dan menghancurkan harapan masa depan, ia menodai ruh kebangsaan kita sendiri," kata Muzani.

"Etika kehidupan berbangsa sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor V Tahun 2001, harus diwujudkan dalam perilaku politik yang jujur, pemerintahan yang bersih, hukum berkeadilan, serta budaya ilmu dan ekologi yang berkelanjutan," pungkasnya.(H-4)