Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

Rahmatul Fajri
15/8/2025 10:13
Ketua MPR Singgung Manfaat Program Makan Bergizi Gratis Saat Sidang Tahunan MPR
KETUA MPR RI Ahmad Muzani.(Dok. Youtube Sekretariat Presiden)

KETUA MPR RI Ahmad Muzani menyinggung soal program makan bergizi gratis (MBG) yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Sidang Tahunan MPR 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Muzani mengungkapkan pihaknya bersyukur atas pencapaian pemerintah yang layak dicatat dan mulai dirasakan manfaatnya. Salah satunya MBG. Ia mengatakan program ini bukan sekadar memberi makan, tetapi sebuah investasi besar bagi masa depan bangsa.

"Kita tahu, gizi buruk dan stunting adalah tantangan serius. Melalui program ini, Pemerintah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pada makanan bergizi, sehingga mereka bisa tumbuh sehat, kuat, dan cerdas," kata Muzani.

Selain itu, Muzani mengungkapkan program MBG yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto itu telah menggerakkan ekonomi lokal.

"Lebih daripada itu, program ini telah menjadi penggerak ekonomi lokal dan instrumen pemerataan ekonomi," katanya. (H-3)

 



Editor : Putri Rosmalia
