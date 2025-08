Tenang, Ketua MPR Sebut Pengibaran Bendera One Piece Bentuk Kreativitas

Bendera one piece.(tangkapan layar akun X Indonesia Vespa Reels)

KETUA MPR Ahmad Muzani merespons santai soal pengibaran bendera dari manga One Piece. Dia menilai aksi itu bentuk kreativitas.

"Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah merah putih, semangatnya merah putih," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 3 Agustus 2025.

Cinta Besar?

Dia meyakini kecintaan terhadap bangsa tak luntur. Meskipun berbagai macam ekspresi disampaikan oleh masyarakat.

"Saya kira kecintaan rakyat Indonesia kepada merah putih tidak akan tertukar dengan apapun. Saya meyakini itu," ucap Muzani.

Jadi Renungan?

Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra itu berharap HUT ke-80 RI jadi momentum rakyat merenungi perjuangan pendahulu bangsa. Yakni, dengan tetap mengibarkan bendera merah putih.

"Kami berharap seluruh rakyat Indonesia merenungi apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa dengan cara mengibarkan bendera merah putih," ujar Muzani.

Banyak Muncul?

Belakangan muncul seruan pengibaran Bendera One Piece di media sosial jelang HUT ke-80 RI. Bendera One Piece yang dimaksud adalah Jolly Roger milik Luffy atau kru bajak laut topi jerami dalam anime dan manga One Piece.

Fenomena ini memicu beragam reaksi. Ada yang menganggap sebagai bentuk kreativitas bahkan sebagai bentuk ekspresi kebebasan. (Fah/P-3)