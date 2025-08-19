Joget di Rumah Rakyat dalam Sidang Tahunan MPR 2025 Hal Normal? Ketua MPR Buka Suara

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KETUA MPR Ahmad Muzani merespons video viral para anggota DPR asyik joget usai rangkaian Sidang Tahunan MPR 2025. Muzani menilai para legislator bergoyang itu wajar karena hal normal ketika seseorang mendengarkan musik.
"Kalau kita mendengar lagu, kemudian tubuh kita bergoyang atau bergerak, sesuatu yang normal dan biasa saja," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).
Muzani mengatakan pemutaran musik yang membuat para legislator itu sejatinya tak masalah. Karena tidak dalam acara inti.
"Sehingga menurut kami itu sesuatu yang tidak ada masalah karena peletakannya di luar acara formal," ujar Muzani.
Selain itu, pemutaran lagu itu disebut sebagai upaya untuk mereleksasi suasana. Seseorang akan larut apabila juga mengenal dan menyukai lagi yang didengar.
"Sebenarnya orang joget mendengar lagu itu kan sesuatu yang otomatis. Kalau kita mendengar lagu, apalagi lagunya pas dengan irama-irama yang menyenangkan, merelaksasi itu dengan sendirinya tubuh akan bergerak. Apakah kepala, apakah tangan, atau kaki, atau bahkan badan, tangan, kaki, sampai kepala. Itu sesuatu yang wajar saja," kata Muzani.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI asyik berjoget usai Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025. Dalam video yang viral di media sosial, para wakil rakyat tersebut asyik bergoyang dengan mengikuti irama lagu Sajojo dan Fa Mi Re. (Fah/P-3)
