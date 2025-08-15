Prabowo Putus Tradisi Jokowi Pakai Baju Adat saat Sidang Tahunan MPR, Ini Kata Puan Maharani

Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) di Sidang Tahunan MPR 2025.(Dok. Antara)

KETUA DPR RI Puan Maharani merespon Presiden Prabowo Subianto yang memutus tradisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya mengenakan baju adat saat Sidang Tahunan MPR. Puan menyebut tak ada aturan khusus terkait pakaian dalam acara tersebut.

"Tidak ada (aturan khusus), justru baju nasional atau PSL (pakaian sipil lengkap)," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).

Puan mengungkapkan baju nasional rencananya akan dikenakan pada perayaan HUT RI pada 17 Agustus mendatang.

"Karena ini sidang tahunan, nanti rencananya kalau saya lihat dari undangannya pada hari Minggu di perayaan tanggal 17 Agustus, diharapkan semua yang hadir selain memakai baju nasional akan memakai baju adat," katanya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto tidak mengikuti tradisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang memakai baju adat saat Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8). Saat tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, tampak Prabowo tak memakai baju adat.



Presiden Prabowo mengenakan setelan jas dan celana warna abu-abu, serta kemeja putih dengan dasi biru. Prabowo kemudian disambut Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang telah lebih dulu hadir.

Diketahui, pada sidang tahunan ini, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo juga akan menyampaikan pidato dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025.

Kemudian Presiden akan menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di rapat paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026. (H-3)