Prabowo Putus Tradisi Jokowi Pakai Baju Adat saat Sidang Tahunan MPR, Ini Kata Puan Maharani

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespon Presiden Prabowo Subianto yang memutus tradisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya mengenakan baju adat saat Sidang Tahunan MPR. Puan menyebut tak ada aturan khusus terkait pakaian dalam acara tersebut.
"Tidak ada (aturan khusus), justru baju nasional atau PSL (pakaian sipil lengkap)," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).
Puan mengungkapkan baju nasional rencananya akan dikenakan pada perayaan HUT RI pada 17 Agustus mendatang.
"Karena ini sidang tahunan, nanti rencananya kalau saya lihat dari undangannya pada hari Minggu di perayaan tanggal 17 Agustus, diharapkan semua yang hadir selain memakai baju nasional akan memakai baju adat," katanya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto tidak mengikuti tradisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang memakai baju adat saat Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8). Saat tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, tampak Prabowo tak memakai baju adat.
Presiden Prabowo mengenakan setelan jas dan celana warna abu-abu, serta kemeja putih dengan dasi biru. Prabowo kemudian disambut Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang telah lebih dulu hadir.
Diketahui, pada sidang tahunan ini, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo juga akan menyampaikan pidato dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025.
Kemudian Presiden akan menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di rapat paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026. (H-3)
Baju Adat Jawa Berhijab: Kombinasi Tradisi. Padukan anggunnya Baju Adat Jawa dengan hijab modern! Temukan inspirasi kombinasi tradisi dan gaya terkini yang mempesona.
Eksplorasi keunikan pakaian adat Kalimantan Barat! Temukan makna mendalam di balik setiap motif dan desainnya. Warisan budaya yang kaya dan mempesona. Keunikan dan Maknanya
Baju adat Jawa Timur bukan hanya sekadar pakaian, tetapi juga merupakan simbol budaya yang mengandung makna dan sejarah yang mendalam.
Wapres dan Ibu Wury tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 09.35 Keduanya serasi mengenakan busana adat Pontianak, Kalimantan Barat dari Suku Melayu Sambas.
Dalam Sidang Tahunan MPR-DPR 2024, pada Jumat (16/8), Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Betawi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia memainkan peran strategis di panggung internasional, baik dalam diplomasi perdamaian, kemerdekaan Palestina hingga ikut BRICS
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan langkah-langkah menyeluruh.
mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen
Berikut isi pidato lengkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sidang tahunan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved