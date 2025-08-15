Prabowo Pamer Peran Aktif Indonesia di Panggung Dunia dari Palestina hingga BRICS

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia untuk terus memainkan peran strategis di panggung internasional, baik dalam diplomasi perdamaian maupun kerja sama ekonomi global. Ia menyampaikan Indonesia aktif memperjuangkan pengakuan Palestina dan menjadi pemimpin dalam pembahasan solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian. Itu disampaikan saat Pidato Kenegaraan MPR di Senayan, Jakarta.
Sebagai bentuk kepedulian nyata, Indonesia telah mengirimkan dua pesawat Hercules ke Timur Tengah untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza. "Saat ini juga dua pesawat Hercules kita sedang beroperasi di Timur Tengah menerjunkan bantuan-bantuan dari udara ke Gaza," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, Jakarta, Jumat (15/8).
Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang tegas dalam membela kemerdekaan dan kemanusiaan. Di sisi lain, pemerintah juga terus memastikan bahwa kedaulatan negara tegak di forum-forum dunia.
Prabowo mengungkapkan, Indonesia telah mengambil keputusan strategis untuk bergabung dengan BRICS, kelompok negara ekonomi besar yang kini semakin berpengaruh di kancah global. "Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Kami putuskan Indonesia bergabung dengan BRICS," kata dia.
Posisi Indonesia di mata dunia semakin diakui dengan berbagai undangan resmi dari negara-negara sahabat. Presiden menyebut, Indonesia memperoleh kehormatan untuk hadir dalam perayaan kemerdekaan India serta perayaan Hari Nasional Prancis. Kehadiran ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap peran Indonesia dalam hubungan antarnegara.
Di bidang perdagangan, Prabowo menyampaikan pencapaian penting berupa selesainya perundingan perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Perjanjian ini, yang pada dasarnya adalah free trade agreement, memungkinkan Indonesia mengakses pasar Eropa dengan tarif nol.
Selain itu, Indonesia juga membuka pembicaraan perdagangan dengan Amerika Serikat untuk memperluas pasar dan memperkuat hubungan ekonomi bilateral. "Kita juga berhasil menyelesaikan perundingan dagang Uni Eropa dengan Indonesia CEPA, di mana kita bisa akses pasar Eropa dengan tarif nol. Kita juga berunding dengan Amerika," ungkap Prabowo. (H-4)
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Warna kuning lembut yang dipilih Selvi Ananda adalah kategori warna butter yellow yang menjadi salah satu warna tren 2025.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
KETUA DPR RI Puan Maharani mengenakan kebaya bernuansa hijau limau dengan motif hokokai saat menghadiri rangkaian Sidang Tahunan MPR
KETUA DPR RI Puan Maharani merespon Presiden Prabowo Subianto yang memutus tradisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya mengenakan baju adat saat Sidang Tahunan MPR.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan langkah-langkah menyeluruh.
mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen
Berikut isi pidato lengkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sidang tahunan.
