Prabowo Pamer Peran Aktif Indonesia di Panggung Dunia dari Palestina hingga BRICS

Presiden Prabowo Subianto saat sidang tahunan MPR RI

PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia untuk terus memainkan peran strategis di panggung internasional, baik dalam diplomasi perdamaian maupun kerja sama ekonomi global. Ia menyampaikan Indonesia aktif memperjuangkan pengakuan Palestina dan menjadi pemimpin dalam pembahasan solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian. Itu disampaikan saat Pidato Kenegaraan MPR di Senayan, Jakarta.

Sebagai bentuk kepedulian nyata, Indonesia telah mengirimkan dua pesawat Hercules ke Timur Tengah untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza. "Saat ini juga dua pesawat Hercules kita sedang beroperasi di Timur Tengah menerjunkan bantuan-bantuan dari udara ke Gaza," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, Jakarta, Jumat (15/8).

Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang tegas dalam membela kemerdekaan dan kemanusiaan. Di sisi lain, pemerintah juga terus memastikan bahwa kedaulatan negara tegak di forum-forum dunia.

Prabowo mengungkapkan, Indonesia telah mengambil keputusan strategis untuk bergabung dengan BRICS, kelompok negara ekonomi besar yang kini semakin berpengaruh di kancah global. "Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Kami putuskan Indonesia bergabung dengan BRICS," kata dia.

Posisi Indonesia di mata dunia semakin diakui dengan berbagai undangan resmi dari negara-negara sahabat. Presiden menyebut, Indonesia memperoleh kehormatan untuk hadir dalam perayaan kemerdekaan India serta perayaan Hari Nasional Prancis. Kehadiran ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap peran Indonesia dalam hubungan antarnegara.

Di bidang perdagangan, Prabowo menyampaikan pencapaian penting berupa selesainya perundingan perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Perjanjian ini, yang pada dasarnya adalah free trade agreement, memungkinkan Indonesia mengakses pasar Eropa dengan tarif nol.

Selain itu, Indonesia juga membuka pembicaraan perdagangan dengan Amerika Serikat untuk memperluas pasar dan memperkuat hubungan ekonomi bilateral. "Kita juga berhasil menyelesaikan perundingan dagang Uni Eropa dengan Indonesia CEPA, di mana kita bisa akses pasar Eropa dengan tarif nol. Kita juga berunding dengan Amerika," ungkap Prabowo. (H-4)