Megawati tak Hadir, Jokowi Bagikan Momen Bareng Prabowo dan SBY di Sidang Tahunan MPR 

Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Presiden Prabowo Subianto saat hadir dalam sidang tahunan MPR RI, di Senayan, Jumat (15/8)(Instagram/@jokowi)

PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8). Momen tersebut dibagikan melalui akun Instagram resmi Jokowi pada Sabtu (18/6).

Pada unggahan tersebut, Jokowi tampak seorang diri tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Ia kemudian bertemu SBY dan berjalan bersama menuju ruang rapat paripurna.

Jokowi kemudian bertemu sejumlah tokoh, mulai dari Surya Paloh, Try Soetrisno, Jusuf Kalla, Ma'ruf Amin, Boediono, hingga Sufmi Dasco Ahmad. Jokowi tampak berbincang dengan para tokoh tersebut.

Baca juga : Gibran Nilai Didit Prabowo Sebagai Sosok Pemersatu

Dalam unggahan tersebut, Jokowi juga tampak bertemu dengan Prabowo. Prabowo yang memberi hormat dibalas dengan senyuman dan dua jempol oleh Jokowi.

Diketahui, pada sidang tahunan MPR, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo juga akan menyampaikan pidato dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025.

Kemudian Presiden akan menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di rapat paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026. (H-4)