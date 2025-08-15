Pesona Kebaya Biru Titiek Soeharto Hiasi Sidang Tahunan MPR 2025

Titiek Soeharto.(Dok. Tangkapan layar TVR Parlemen.)

KETUA Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto turut hadir dalam agenda Sidang Tahunan MPR 2025, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, pada Jumat (15/8) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/8). Titiek terlihat anggun dengan kebaya bernuansa biru muda.

Titiek Soeharto memadukan kebaya bernuansa biru itu dengan kain adat yang berwarna senada. Lalu, Titiek juga mengenakan aksesoris kalung dan anting yang mempercantik penampilannya.

Riasan wajah Titiek dibuat natural dan segar dengan tatanan rambut yang disanggul rapi dipercantik dengan hiasan kepala yang ditaruh di sanggul, menambah kesan formal dan elegan dalam penampilannya kali ini.

Melansir dari situs Metro Tv News, sekretaris jenderal DPR, Indra Iskandar, sebelumnya mengungkapkan bahwa tema sidang tahun ini adalah kenusantaraan. Sehingga para tamu diharapkan hadir dengan busana yang merepresentasikan ciri khas daerah asal masing-masing

Diketahui Sidang Tahunan MPR dihadiri sekitar 1.250 undangan. Sebanyak 1.100 undangan menempati ruang sidang utama. Undangan tersebut juga mencakup presiden dan wakil presiden RI periode lalu, ketua MPR, ketua DPR, hingga ketua DPD periode lalu.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, hari ini. Pidato akan dilakukan dua kali, yaitu pada pagi dan sore hari. (H-3)