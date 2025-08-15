Pesona Kebaya Biru Titiek Soeharto Hiasi Sidang Tahunan MPR 2025

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto turut hadir dalam agenda Sidang Tahunan MPR 2025, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, pada Jumat (15/8) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/8). Titiek terlihat anggun dengan kebaya bernuansa biru muda.
Titiek Soeharto memadukan kebaya bernuansa biru itu dengan kain adat yang berwarna senada. Lalu, Titiek juga mengenakan aksesoris kalung dan anting yang mempercantik penampilannya.
Riasan wajah Titiek dibuat natural dan segar dengan tatanan rambut yang disanggul rapi dipercantik dengan hiasan kepala yang ditaruh di sanggul, menambah kesan formal dan elegan dalam penampilannya kali ini.
Melansir dari situs Metro Tv News, sekretaris jenderal DPR, Indra Iskandar, sebelumnya mengungkapkan bahwa tema sidang tahun ini adalah kenusantaraan. Sehingga para tamu diharapkan hadir dengan busana yang merepresentasikan ciri khas daerah asal masing-masing
Diketahui Sidang Tahunan MPR dihadiri sekitar 1.250 undangan. Sebanyak 1.100 undangan menempati ruang sidang utama. Undangan tersebut juga mencakup presiden dan wakil presiden RI periode lalu, ketua MPR, ketua DPR, hingga ketua DPD periode lalu.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, hari ini. Pidato akan dilakukan dua kali, yaitu pada pagi dan sore hari. (H-3)
KETUA DPR RI Puan Maharani merespon Presiden Prabowo Subianto yang memutus tradisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya mengenakan baju adat saat Sidang Tahunan MPR.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia memainkan peran strategis di panggung internasional, baik dalam diplomasi perdamaian, kemerdekaan Palestina hingga ikut BRICS
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan langkah-langkah menyeluruh.
mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen
Berikut isi pidato lengkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sidang tahunan.
KETUA DPR RI, Puan Maharani tampil menawan dengan mengenakan kebaya bernuansa hijau dengan motif di beberapa bagian di Sidang Tahunan MPR 2025.
PERAYAAN Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menjadi momen penuh makna bagi seluruh rakyat. Salah satu rakyat yang menyambutnya dengan semangat ialah Eni Joe.
“Kebaya bukan hanya warisan kain dan jahitan, melainkan cerita tentang perjalanan budaya, identitas, dan jati diri perempuan Indonesia,"
"Tugas kita bersama adalah menghidupi dan menghidupkan kebaya melalui berbagai aktivitas dan acara dengan dukungan bersama dari pemerintah, komunitas, serta seluruh masyarakat,"
Setiap 24 Juli, masyarakat Indonesia merayakan Hari Kebaya Nasional sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya Nusantara.
