Eni Joe Rayakan Kemerdekaan dengan Songket dan Kebaya

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
PERAYAAN Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menjadi momen penuh makna bagi seluruh rakyat. Salah satu rakyat yang menyambutnya dengan semangat ialah Eni Joe.
Bagi Eni Joe, perayaan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur yang menjaga dan melestarikan wastra Indonesia. "Kami ingin merayakan kemerdekaan dengan cara yang merefleksikan jati diri bangsa. Songket dan kebaya bukan hanya busana, tetapi bahasa cinta untuk Indonesia," ujar Eni dalam keterangannya, Rabu (13/8).
Ia merayakannya bersama para sahabat yaitu Ester Kristiani, Agnes Sutanto, Rina Chiang, Hilda Ruscono, Dian Kristiono, Rannya Agustyra, Yuli Nasution, Merry Sjarifuddin, Chuchu Liu. Dalam acara ini, Eni Joe menggandeng Amero Jewelry.
Mereka mengenakan kebaya merah putih yang anggun dipadukan dengan kain songket dari berbagai penjuru Nusantara sebagai simbol persatuan dalam keberagaman. Setiap kain yang terbalut di tubuh mereka bukan sekadar pelengkap busana, melainkan membawa kisah panjang tentang tanah kelahiran.
Ada kilau emas songket Palembang, motif sarat filosofi Minangkabau, hingga corak khas Bangka Belitung. Semua menyatu dalam harmoni warna dan tekstur yang memancarkan kebanggaan akan warisan budaya. (I-2)
Rayakan HUT ke-80 RI dengan mengenang perjuangan bangsa melalui kunjungan ke situs bersejarah.
PULUHAN intellectual property (IP) lokal, termasuk karakter film animasi Jumbo, bakal tampil memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia (RI).
Rayakan HUT RI ke-80 di Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung dengan diskon 15% menginap dan promo kuliner mulai Rp80 ribu.
Rayakan HUT RI dengan mengenal tradisi unik 17 Agustus di berbagai daerah Indonesia.
Artotel Group merayakan HUT RI ke-80 lewat kampanye “Waktu Indonesia Semarak” di seluruh jaringan hotelnya.
“Kebaya bukan hanya warisan kain dan jahitan, melainkan cerita tentang perjalanan budaya, identitas, dan jati diri perempuan Indonesia,"
"Tugas kita bersama adalah menghidupi dan menghidupkan kebaya melalui berbagai aktivitas dan acara dengan dukungan bersama dari pemerintah, komunitas, serta seluruh masyarakat,"
Setiap 24 Juli, masyarakat Indonesia merayakan Hari Kebaya Nasional sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya Nusantara.
Bagi Maudy Ayunda, kebaya jenis kutu baru menjadi favoritnya karena telah menemaninya dalam berbagai momen spesial dalam hidupnya, seperti wisuda hingga di pernikahannya.
Titi Radjo sering memadupadankan kebaya kutu baru dengan celana jeans atau kain Sumba.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved