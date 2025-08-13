Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

Wisnu Arto Subari
13/8/2025 13:37
Eni Joe Rayakan Kemerdekaan dengan Songket dan Kebaya
(MI)

PERAYAAN Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menjadi momen penuh makna bagi seluruh rakyat. Salah satu rakyat yang menyambutnya dengan semangat ialah Eni Joe.

Bagi Eni Joe, perayaan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur yang menjaga dan melestarikan wastra Indonesia. "Kami ingin merayakan kemerdekaan dengan cara yang merefleksikan jati diri bangsa. Songket dan kebaya bukan hanya busana, tetapi bahasa cinta untuk Indonesia," ujar Eni dalam keterangannya, Rabu (13/8).

Ia merayakannya bersama para sahabat yaitu Ester Kristiani, Agnes Sutanto, Rina Chiang, Hilda Ruscono, Dian Kristiono, Rannya Agustyra, Yuli Nasution, Merry Sjarifuddin, Chuchu Liu.  Dalam acara ini, Eni Joe menggandeng Amero Jewelry. 

Mereka mengenakan kebaya merah putih yang anggun dipadukan dengan kain songket dari berbagai penjuru Nusantara sebagai simbol persatuan dalam keberagaman. Setiap kain yang terbalut di tubuh mereka bukan sekadar pelengkap busana, melainkan membawa kisah panjang tentang tanah kelahiran. 

Ada kilau emas songket Palembang, motif sarat filosofi Minangkabau, hingga corak khas Bangka Belitung. Semua menyatu dalam harmoni warna dan tekstur yang memancarkan kebanggaan akan warisan budaya. (I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
