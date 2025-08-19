Pejabat dan Anggota DPR Joget Berjemaah, Ketua MPR: Otomatis saat Dengar Lagu

Ketua MPR Ahmad Muzani.(Dok. Antara)

KETUA MPR RI Ahmad Muzani merespons sorotan terhadap para pejabat dan anggota DPR yang joget berjamaah saat Sidang Tahunan MPR 2025 dan HUT ke-80 RI. Menurut Muzani, hal tersebut tak perlu dipermasalahkan. Pasalnya, setiap orang akan berjoget saat mendengar lagu.

"Sebenarnya orang joget mendengar lagu itu kan sesuatu yang otomatis. Kalau kita mendengar lagu, apalagi lagunya pas dengan irama-irama yang menyenangkan, merelaksasi itu dengan sendirinya tubuh akan bergerak. Apakah kepala, apakah tangan, atau kaki, atau bahkan badan, tangan, kaki, sampai kepala. Itu sesuatu yang wajar saja," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8).

Muzani menuturkan pemutaran lagu dan berjoget merupakan upaya untuk merelaksasi suasana setelah acara formal seperti sidang Tahunan MPR dan perayaan HUT ke-80 RI.

"Ya, saya kira karena lagu itu kan upaya untuk merelaksasi suasana, baik pada saat di sidang paripurna, DPR ataupun MPR, ataupun pada saat setelah selesainya upacara detik-detik proklamasi. Tapi lagu itu karena sebagai upaya untuk merelaksasi selalu ditempatkan di acara di luar formal. Sehingga menurut kami itu sesuatu yang tidak ada masalah karena peletakannya di luar acara formal," katanya.

Sebelumnya, sebuah video diunggah oleh akun Instagram @lambe_turah memperlihatkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asyik berjoget usai sidang tahunan MPR RI.

Alih-alih mendapat simpati, aksi joget berjamaah itu justru memantik amarah warganet. Kolom komentar unggahan tersebut dibanjiri kritik. Salah seorang warganet bahkan menyindir aksi tersebut dengan mengaitkannya pada fenomena politik yang pernah terjadi sebelumnya.

"Biarin aja lah. Toh yang kemaren menang juga awalnya joget joget. Dah capek komentar," kata @aai*****.

Komentar lain menuding para wakil rakyat berbahagia di atas penderitaan masyarakat yang mereka wakili.

"Bahagia banget bikin rakyatnya sengsara," ucap @ran*****. (H-3)