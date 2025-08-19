HUT Kemerdekaan ke-80, Gubernur Sulsel: Indonesia Semakin Tangguh dan Membanggakan

Headline
GUBERNUR Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Halaman Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Minggu (17/8/2025).
Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Sekda Sulsel Jufri Rahman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno, Kajati Sulsel Agus Salim, serta para kepala OPD Pemprov Sulsel dan unsur Forkopimda lainnya.
"Melaksanakan upacara peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Rujab Gubernur Sulawesi Selatan. Indonesia 80 tahun semakin tangguh, semakin membanggakan," ungkap Andi Sudirman.
Menurutnya makna kemerdekaan RI di 80 tahun menjadikan momentum untuk menggerakkan kembali ekonomi.
"Membalikkan kondisi yang kemudian masih perlu diperbaiki dan mempertahankan posisi yang sudah baik," jelasnya.
Peluncuran beberapa program Pemprov Sulsel juga menjadi momentum yang sangat membanggakan di HUR RI ke-80. Di antaranya adalah peluncuran seaplane untuk menunjang pariwisata dan penanganan darurat, pengoperasian Trans Sulsel dengan dua koridor dan 27 armada yang akan terus ditambah, serta program Stop Stuntingdan Pelayanan Kesehatan Bergerak dengan mengirimkan dokter spesialis ke pulau-pulau. (RO/Z-2)
WAKIL Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menjadi inspektur upacara (irup) pada pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI, Minggu (17/8) lantaran Bupati Sudewo sakit
Istana telah menyampaikan undangan peringatan HUT ke-80 RI kepada para presiden dan wakil presiden terdahulu.
Kemudian pada 13 Agustus 2025, digelar pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Ada juga Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia.
Bagi para anggota Paskibraka, tugas di HUT ke-80 RI menjadi pengalaman berharga sekaligus momentum kebangsaan.
Gerakan Pramuka merupakan rumah besar yang mempersatukan generasi, sekaligus wadah pembentukan karakter yang tangguh.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menerima Lencana Melati dari Kwarnas Gerakan Pramuka di Buperta Cibubur, penghargaan tertinggi atas dedikasinya membina generasi muda.
Pilihan Partai NasDem untuk menggelar Rakernas 2025 di sini bukanlah kebetulan—ia adalah pernyataan sikap. Sebuah penegasan bahwa visi besar NasDem untuk mengusung restorasi.
MENJELANG pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Makassar pada 8-10 Agustus 2025, Partai NasDem menggelar kegiatan penanaman pohon di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
