Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

19/8/2025 08:41
HUT Kemerdekaan ke-80, Gubernur Sulsel: Indonesia Semakin Tangguh dan Membanggakan
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjadi Inspektur Upacara HUT RI ke-80 di Rujab Gubernur Sulsel. (Pemprov Sulawesi Selatan)

GUBERNUR Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Halaman Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Minggu (17/8/2025).

Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Sekda Sulsel Jufri Rahman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno, Kajati Sulsel Agus Salim, serta para kepala OPD Pemprov Sulsel dan unsur Forkopimda lainnya.

"Melaksanakan upacara peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Rujab Gubernur Sulawesi Selatan. Indonesia 80 tahun semakin tangguh, semakin membanggakan," ungkap Andi Sudirman. 

Menurutnya makna kemerdekaan RI di 80 tahun menjadikan momentum untuk menggerakkan kembali ekonomi. 

"Membalikkan kondisi yang kemudian masih perlu diperbaiki dan mempertahankan posisi yang sudah baik," jelasnya. 

Peluncuran beberapa program Pemprov Sulsel juga menjadi momentum yang sangat membanggakan di HUR RI ke-80. Di antaranya adalah peluncuran seaplane untuk menunjang pariwisata dan penanganan darurat, pengoperasian Trans Sulsel dengan dua koridor dan 27 armada yang akan terus ditambah, serta program Stop Stuntingdan Pelayanan Kesehatan Bergerak dengan mengirimkan dokter spesialis ke pulau-pulau. (RO/Z-2)



Editor : Thalatie Yani
