Istana Berharap Seluruh Presiden-Wapres Terdahulu Hadir di HUT ke-80 RI

KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi.(MI/ Zen)

KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa Istana telah menyampaikan undangan peringatan HUT ke-80 RI kepada para presiden dan wakil presiden terdahulu.

Undangan tersebut disampaikan agar para presiden dan wakil presiden terdahulu dapat menghadiri pembacaan pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR pada Jumat (15/8) dan Upacara Kemerdekaan pada Minggu (17/8).

"Undangan sudah disampaikan kepada seluruh presiden dan wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia," kata Hasan dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (14/8).

Dia berharap para undangan tersebut dapat hadir dan menciptakan momen persatuan dan kesatuan pada peringatan HUT ke-80 RI tersebut.

"Kita berharap besok akan menjadi momen persatuan, kerukunan nasional, kerukunan para elite politik, sehingga kita berharap seluruh presiden, wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia bisa hadir dalam pidato kenegaraan besok. Yang jelas undangan sudah dikirimkan kepada beliau masing-masing," pungkas Hasan. (M-1)